Ben Simmons faz estreia quase perfeita no Clippers

Há poucos anos, ele era uma das principais promessas da NBA. Na última semana, veio a dispensa do Brooklyn Nets. Ben Simmons, novo reforço do Los Angeles Clippers fez sua estreia na noite de quinta-feira (13). Apesar de as expectativas terem sido baixas por conta de tudo o que aconteceu com ele nas últimas campanhas, o australiano foi realmente bem.

Em 27 minutos de ação, Ben Simmons produziu 12 pontos, sete rebotes, seis assistências, três roubos de bola e um toco. Além disso, foi agressivo e atacou a cesta do Utah Jazz na vitória por 120 a 116. Ele errou apenas um arremesso, enquanto acertou os quatro lances livres que tentou.

“Só de ele estar em quadra para ajudar o nosso time foi novo para a gente. Acho que ele teve um grande jogo. Leu o jogo com sua inteligência, fez as jogadas certas, foi agressivo, então acho que Ben Simmons foi muito bem em sua estreia no Clippers”, disse o técnico Tyronn Lue.

Simmons começou no banco de reservas, mas foi muito bem no jogo de transição e ajudou o Clippers a reverter o placar. Isso porque o Jazz chegou a liderar por 20 na metade do segundo quarto. Ainda assim, o time de Salt Lake City comandou o placar até quando restavam cerca de seis minutos para o fim do quarto período. No entanto, a equipe de Los Angeles não conseguiu abrir e o jogo foi para a prorrogação.

No tempo extra, Ben Simmons foi ainda mais importante quando bloqueou um arremesso decisivo, pegou rebotes e deu assistências. Ali, o jogador, que atuou muitos minutos como um falso pivô em formação baixa, deu ao Clippers a chance de vencer fora de casa.

Três vezes All-Star, Simmons vinha tendo sérios problemas na carreira. Ainda no Philadelphia 76ers, por conta de um lance em que não arremessou e passou a bola, as críticas, que já eram grandes, passaram do ponto. Na época, o então técnico do Sixers Doc Rivers o culpou pela queda diante do Atlanta Hawks nos playoffs. Joel Embiid seguiu a mesma linha.

Então, Ben Simmons pediu troca. Mas a direção do Sixers não teve pressa. Como resultado, ele disse que não jogaria mais pelo time de Philadelphia, o que causou uma série de multas.

Na trade deadline de 2022, o Sixers o trocou para o Brooklyn Nets justamente por James Harden, seu novo colega no Clippers. Desde então, com problemas sérios nas costas, passou por cirurgias e jamais esteve próximo do nível que apresentou nos primeiros anos de carreira.

Agora, Simmons tem uma nova chance de se manter na NBA, pelo Clippers. Aos 28 anos, o jogador que fez parte dos times ideais de defesa duas vezes e All-NBA de 2019/20, tenta se firmar.

