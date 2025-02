Cam Johnson sobre torcida por tank no Nets: “Não nos importamos”

O Brooklyn Nets é um dos times que mira uma reconstrução na NBA, mas o ala Cam Johnson parece não se importar com o chamado tank. Prova disso sãos vitórias acumuladas no começo de 2024/25 e nos últimos três jogos, que não estão ajudando a franquia nesse objetivo. Com uma campanha ruim, o foco é obter a escolha de Draft mais alta possível na classe de 2025.

Após o triunfo sobre o Philadelphia 76ers, na última quarta-feira (12), a equipe chegou a três vitórias seguidas e está empatada com o próprio Sixers na 11ª posição do Leste. O time está apenas um jogo e meio abaixo do Chicago Bulls, que fecha a zona de play-in no momento. Após a partida, Johnson falou sobre o tema e as preocupações de muitos torcedores com o acúmulo de vitórias nesse meio tempo.

“Sendo sincero, isso é algo com que não nos importamos. Nós temos 18 jogadores aqui que estão querendo fazer seu trabalho. E eu garanto a você que esse trabalho não é perder e buscar uma escolha de Draft. Todos estão aqui para vencer jogos e dar o máximo para isso. Sobre esse barulho que está do lado de fora, não nos importamos. É o que penso”, disparou o camisa 2.

Essa tem sido uma questão frequente no Nets ao longo do ano. A equipe trocou algumas lideranças do elenco que começou 2024/25 vencendo muitos jogos com grandes méritos para o trabalho do novo treinador Jordi Fernandez.

Em um episódio anterior, Ben Simmons também falou sobre como os jogadores do Brooklyn não poderiam entrar em quadra pensando em perder. Afinal, apesar da abordagem da franquia, isso não pode chegar até os atletas.

Em uma recente fase negativa, a equipe chegou a figurar entre as cinco piores da NBA, o que aumentaria ainda mais as suas chances de obter uma grande pick no recrutamento. Porém, as últimas vitórias elevaram o time a 20 triunfos na campanha. Isso foi o suficiente para abrir uma margem de mais de três jogos para o Toronto Raptors, que atualmente é o quinto pior. Isso sem contar os outros como Washington Wizards, New Orleans Pelicans, Utah Jazz e Charlotte Hornets.

Quem também falou sobre o tema foi um dos outros líderes do elenco: Nic Claxton. O pivô disse entender o sentimento de alguns torcedores, mas acredita que a franquia não pode entrar em quadra pensando em derrotas.

“Eu acho que faz parte do negócio. Nossos fãs ficam tristes quando vencemos agora, é o que é. Mas nós somos profissionais, trabalhamos muito todos os dias, você não pode jogar para perder. Eu entendo os torcedores, sei o motivo pelo qual torcem para perdermos. Então, sinto muito por eles. Mas queremos vencer, queremos chegar aos playoffs. Há muitos aqui que nunca jogaram na pós-temporada. É o que buscamos”, admitiu o especialista defensivo.

Não é possível cravar que Brooklyn chegará a fase decisiva de 2024/25, mas no momento, a equipe vive uma muito melhor fase em relação a Bulls e 76ers. Isso pode atrapalhar os planos de tank do Nets, mas Cam Johnson e outros seguem não comprando esse discurso.

A franquia de Nova York volta a jogar na próxima quinta-feira (20) em duelo contra o líder do Leste, Cleveland Cavaliers.

