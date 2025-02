NBA: Dennis Schroder detona site que o criticou por trocas

Dennis Schroder é um dos jogadores atuais na NBA que mais foi envolvido em trocas. O armador já passou por nove equipes, sendo quatro nos últimos dois anos. Assim, as temporadas recentes foram de incertezas para ele. Na última semana, o portal ClutchPoints publicou que o jogador havia negado um contrato de US$84 milhões para então ser trocado quatro vezes seguidas e o atleta respondeu.

“Você não faz ideia de nada e só está jogando coisas aí para ganhar curtidas. Falando do meu bolso… Eu estou bem para sempre, meus filhos estão bem para sempre, os meus netos também. Mas você tem uma conta no instagram como seu trabalho. Aposto que não tem nem US$50 mil na sua conta bancária”, disparou o armador, campeão do mundo com a Alemanha em 2023.

“Poste coisas que são verdade e que ajudam as pessoas”, finalizou.

A postagem, já deletada, dizia: “Dennis Schroder recusou uma oferta de US$ 84 milhões há apenas quatro anos e agora está em seu terceiro time em dois meses. Embora ele não esteja com problemas financeiros (está no segundo ano de um contrato de dois anos no valor de US$ 26 milhões, assinado com o Toronto Raptors), é impressionante considerar o dinheiro que deixou na mesa nos últimos anos”.

Em 2021, Schroder recusou uma extensão de quatro anos no valor de US$84 milhões em sua primeira temporada com o Lakers. Na época, ele disse ao site Yahoo Sports que “teria assinado” o contrato, mas culpou seus agentes por o convencerem a não fazê-lo.

Schroder teve a famosa oferta de mais de US$ 80 milhões de dólares, mas acabou negando-a. Assim, o jogador assinou por apenas US$5.9 milhões com o Boston Celtics naquela temporada. Depois, na campanha seguinte, voltou para o Lakers, por apenas US$ 2.6 milhões.

Em 2023, assinou por US$ 26 milhões com o Raptors, mas foi trocado para o Brooklyn Nets. Após um bom início de temporada 2024/25 em Brooklyn, foi para o Golden State Warriors, também em troca. Por fim, na trade deadline, acabou parando no Detroit Pistons.

Embora seja um bom armador saindo do banco, nos últimos anos Dennis Schroder passou por diversas trocas na NBA. O alemão já passou por nove times, com sucesso em alguns deles, como o Oklahoma City Thunder, em que concorreu ao prêmio de Sexto Homem do ano, em 2019.

Sua grande atuação na carreira, porém, foi na Copa do Mundo de 2023, quando foi eleito MVP do torneio e deu o primeiro título da história para a seleção da Alemanha.

“Escravidão moderna”

Na semana da data limite para trocas, Schroder surpreendeu ao chamar a trade deadline de escravidão moderna. “No fim das contas, é uma escravidão moderna. Todo mundo pode decidir para onde você vai, mesmo que tenha um contrato. Ganhamos muito dinheiro e podemos sustentar nossas famílias, mas, no fim das contas, se disserem ‘Você não vai trabalhar aqui amanhã, vai para outro lugar’, eles podem decidir isso. Precisam mudar isso um pouco”.

