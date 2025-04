Devin Booker reflete sobre fracasso do Suns na temporada

O astro Devin Booker refletiu sobre o fracasso do Phoenix Suns na temporada. Nessa quarta-feira (9), o time perdeu para o Oklahoma City Thunder por 125 a 112. Esse, aliás, foi o oitavo revés consecutivo da equipe. Com isso, o Suns está fora da briga por uma vaga no play-in da Conferência Oeste.

Na entrevista pós-jogo, Booker comentou que chegou a ter esperança durante a campanha. O Suns iniciou 2024/25 com oito vitórias nos primeiros nove jogos. Mas, ao longo da temporada, o time foi ladeira abaixo. Segundo o maior cestinha da história da equipe, muita coisa precisa mudar na offseason.

“Tem sido uma hemorragia lenta. É assim que tenho me sentido durante a maior parte da temporada. Os pequenos períodos de bons momentos que tivemos me deram esperança. Provavelmente deram esperança a todos os outros. Mas, para começo de conversa, você nunca quer estar brigando pela última vaga do play-in. Então, eu meio que já esperava isso. O time não tem hábitos vencedores”.

Publicidade

“Mais de uma coisa precisa mudar na offseason. É para isso que serve esse período. Vamos digerir o que aconteceu, ver o que deu errado e comparar com a época em que estava dando certo”, afirmou o craque.

Devin Booker é um dos poucos que escapam ilesos do fiasco do Suns na temporada. Em 74 jogos, o astro tem médias de 25,7 pontos, 4,1 rebotes e 7,1 assistências. Assim, é o líder da equipe em passes decisivos e o segundo cestinha (atrás apenas de Kevin Durant).

Publicidade

Leia mais sobre Devin Booker!

Como Devin Booker mencionou, o Suns deverá passar por mudanças ao término da temporada. Apesar de ter comandado o time apenas na atual campanha, o técnico Mike Budenholzer dificilmente irá permanecer no cargo. O trabalho dele, acima de tudo, é ruim. Hoje, a equipe de Phoenix tem a segunda pior defesa da NBA.

Além disso, Budenholzer teve atritos com alguns jogadores do Suns. Um deles, Jusuf Nurkic, inclusive foi negociado com o Charlotte Hornets, após perder espaço na rotação. O treinador ainda bateu de frente com Booker e Durant, os principais jogadores do time. Portanto, a campanha pífia e os problemas no vestiário deverão encerrar a passagem de Budenholzer em Phoenix.

Publicidade

Dono da maior folha salarial da liga, o Suns é a maior decepção da NBA, em 2024/25. Cotado para brigar pelo topo do Oeste, o time ocupa apenas o 11º lugar da conferência. São 35 vitórias e 45 derrotas. Desse modo, Phoenix está fora da pós-temporada depois de cinco anos. O dono da franquia, Mat Ishbia, já deixou claro que as mudanças virão na offseason.

“Vamos avaliar tudo na offseason. Vamos encontrar uma maneira de vencer, de sermos melhores na próxima temporada. Não há uma pessoa na franquia que não se sinta frustrado. Afinal, tínhamos grandes expectativas. Porém, não atingimos nenhuma delas. Aliás, ficamos bem abaixo do que esperávamos. Ao final da temporada, terei dados e evidências suficientes de saber o que não funcionou e o que funcionou. Enfim, tomaremos as decisões com base nisso”, disse o dono do Suns.

Publicidade

Elenco

Além da provável mudança na comissão técnica, o elenco do Suns deverá passar por uma pequena reformulação. Durant, por exemplo, tem grandes chances de ser trocado na offseason. Afinal, o astro possui um contrato de US$54,7 milhões expirando ao final da próxima campanha e ainda joga em alto nível. Com isso, não faltarão interessados. Pelo veterano, o Suns pode obter bons ativos, como escolhas de Draft e jovens com potencial.

Outro que não deverá permanecer em Phoenix é Bradley Beal. De acordo com o insider John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM, a saída do ala-armador é uma das certezas na equipe para a próxima temporada.

“Chance zero de Bradley Beal retornar ao time do Suns na próxima temporada da NBA. Acho que a franquia vai trocar Kevin Durant. E Bradley Beal não estará na equipe, aconteça o que acontecer. Enfim, ele vai embora. Isso é garantido. Esse cara já manteve a franquia refém por tempo suficiente”, revelou Gambadoro.

Publicidade

Além de ser “caro”, o ala-armador é alvo de críticas devido ao elevado número de lesões, sobretudo musculares. Em 2024/25, Beal tem direito a US$50,2 milhões em salários. No entanto, ele atuou em 52 dos 80 jogos da equipe. Ou seja, desfalcou o time em 35% da campanha. O detalhe é que Beal possui mais dois anos de vínculo com o Suns, no valor de US$110,8 milhões.

Além disso, o veterano tem uma cláusula contratual que lhe dá o poder de vetar qualquer troca. Portanto, o camisa 3 é dono de um dos piores custos-benefícios da liga. Na última trade deadline da NBA, por exemplo, o Suns tentou negociar Beal, mas sem sucesso. Assim, o jogador “trava” a franquia.

Publicidade

Devin Booker

Escolha 13 do Draft de 2015, Devin Booker já disputou 672 jogos pelo Suns. Suas médias, na carreira, são de 24,5 pontos, quatro rebotes e 5,2 assistências. O craque tem contrato até 2028 e, até lá, vai receber cerca de US$220 milhões em salários.

Na útima semana, o astro mandou um recado à franquia. Booker deixou claro que não pretende fazer parte de uma nova reconstrução. Além disso, ele espera que o dono da franquia faça os movimentos necessários para manter o time competitivo.

Publicidade

“Eu sei que Mat quer vencer, pois o conheço. Ele sempre esteve em vestiários de times vencedores e, por isso, entende o que é preciso para vencer. Não tenho dúvidas de que vamos competir e tentar conquistar títulos todos os anos de agora em diante. Não farei parte de uma equipe em reconstrução nunca mais”, cravou o astro.

De acordo com Ishbia, Devin Booker está comprometido com o Suns pelo resto de sua carreira. Além disso, o craque está totalmente alinhado com a alta cúpula da franquia. Desse modo, o bilionário rechaçou qualquer possibilidade de uma negociação do camisa 1. A ideia dele é fazer uma pequena renovação do time em torno de Booker para brigar pelo título da NBA.

Publicidade

“Isso [troca de Devin Booker] nunca vai acontecer aqui no Suns. É uma estupidez. Tenho Booker no auge. Para ganhar um título da NBA, você precisa ter uma estrela. Enfim, você tem precisa ter um grande jogador. Temos Devin Booker”.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA