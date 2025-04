Devin Booker manda aviso ao Suns sobre possível reconstrução do time

A história de Devin Booker na NBA, a princípio, se confunde com a trajetória do time do Phoenix Suns. E não poderia ser diferente, pois o ala-armador está no Arizona desde o começo da carreira. Ele venceu só 19 jogos com a equipe em 2019, mas chegou às finais da NBA dois anos depois. Por isso, a decepção da temporada atual tem um impacto profundo na vida do astro.

“É uma situação que me perturba, pois, quando você joga com esse nível de talento, a expectativa é competir por títulos. Eu acho que nós tivemos bons avanços na primeira temporada juntos. Nós ganhamos duas vezes de Denver, por exemplo. Mas sinto que, desde então, tudo foi ladeira abaixo. Então, essa campanha me deixa triste demais”, desabafou o craque, em entrevista ao portal The Ringer.

O fracasso iminente dessa temporada é um golpe duro, em particular, para Matt Ishbia. O dono do Suns fez o investimento na formação do atual núcleo, assim que comprou a franquia, como a sua “grande cartada”. Agora, o time já pensa em trocar Kevin Durant para tentar reaver ativos. Esse tipo de movimento costuma sinalizar uma reconstrução de elenco, mas Booker não crê nisso – e manda um aviso para a equipe.

Publicidade

“Eu sei que Matt quer vencer, pois o conheço. Ele sempre esteve em vestiários de times vencedores e, por isso, entende o que é preciso para vencer. Não tenho dúvidas de que vamos competir e tentar conquistar títulos todos os anos de agora em diante. Não farei parte de uma equipe em reconstrução nunca mais”, cravou o líder de Phoenix.

Leia mais sobre Devin Booker

Grama verde

O recado de Devin Booker para o Suns não reflete como se refere ao time no dia a dia. Afinal, o ala-armador fala que quer encerrar a carreira em Phoenix o tempo inteiro. A vontade de jogar só por uma equipe é, antes de tudo, marca da influência do ídolo Kobe Bryant em sua carreira. É verdade que o time não passa por um bom momento, mas ele já aprendeu que mudar de ares nem sempre significa avanço.

Publicidade

“A grama do vizinho nem sempre é mais verde. Os jogadores sempre querem deixar os seus times por um lugar que acham melhor e, várias vezes, acabam em algum cenário pior. Então, sentem falta do que tinham antes. No fim das contas, você nunca vai ter o tipo de amor que recebe na franquia que o selecionou no draft”, explicou o jogador de 28 anos.

Os rumores sobre a possível saída de Durant ampliam o significado dessa declaração de Booker. Mas ele garante que, dentro do vestiário, esses rumores já são coisa passada. “Kevin entende que isso é um negócio. Então, quando as coisas não estão dando certo, todos vão explorar as suas opções. Não sei o quão sério foi, mas a gente já superou”, garantiu.

Publicidade

Volta por cima

É preciso ponderar, no entanto, que a temporada do Suns ainda não é um fracasso. Só caminha a passos fortes, mas não é. Hoje, a equipe precisa tirar uma diferença de 1,5 jogos para o Sacramento Kings para voltar ao TOP 10. E, com isso, garantir uma vaga no play-in – e ter chance de chegar aos playoffs. É uma longa e complicada jornada. Mas Booker assegura que o elenco encara isso como uma missão pessoal.

“Nós colocamos o time nessa situação complicada, então a responsabilidade de acertar isso é nossa. Temos que entregar o nosso melhor basquete todas as noites. Cada jogo, em síntese, é playoffs para nós. Sabemos que não vai ser fácil, mas temos o talento e estamos comprometidos em mudar esse cenário”, finalizou a referência do Suns.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA