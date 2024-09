Utah Jazz: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

Após a segunda campanha negativa seguida, o Utah Jazz vai iniciar a próxima temporada com a base do elenco mantida e recheado de jogadores com salários modestos. O jovem técnico Will Hardy segue à frente da reconstrução do time de Salt Lake City. Há dois anos, a franquia mudou de treinador e negociou os seus principais atletas. Desse modo, entrou em um processo de reformulação.

Em 2024/25, o Jazz não deverá brigar por vagas na pós-temporada. Ou seja, a tendência é de mais uma campanha negativa. Hoje, Utah é cotado para “duelar” com o Portland Trail Blazers pela lanterna da Conferência Oeste. Assim, o Jazz estará em condições de ter uma escolha no topo do badalado Draft de 2025. Aliás, no próximo recrutamento, a equipe de Salt Lake City já possui três picks de primeira rodada (a própria e as que vieram nas trocas de Donovan Mitchell e Rudy Gobert).

Acima de tudo, o elenco do Utah Jazz é um dos piores da NBA, tanto que oito atletas recebem baixos salários para o padrão da liga. Por outro lado, a franquia assegurou a permanência de seu principal nome. Afinal, Lauri Markkanen estendeu o seu vínculo com a equipe até 2029. Portanto, a reconstrução do time será entorno do finlandês.

Publicidade

Para a próxima campanha, o Jazz tem potenciais moedas de troca. John Collins e Jordan Clarkson são os mais cotados a serem negociados na próxima trade deadline (fevereiro de 2025). A temporada servirá, sobretudo, para os jovens aparecerem. Assim, a expectativa é que Keyonte George e Taylor Hendricks se firmem na rotação do time, e que os novatos Cody Williams e Isaiah Collier tenham minutos em quadra. A dúvida é quanto ao futuro de Walker Kessler em Utah, já que o pivô costuma ter o seu nome citado em rumores de troca.

Leia mais sobre o Utah Jazz

Utah Jazz: elenco e salários (folha de 141,1 milhões)

Posição Jogador Altura Idade Salário* G Collin Sexton 25 1,87 18,3 G Keyonte George 20 1,94 4,1 G Jordan Clarkson 32 1,93 14,1 G Patty Mills 36 1,88 2,1 G Isaiah Collier 19 1,93 2,5 G Jason Preston** 25 1,91 – F Lauri Markkanen 27 2,13 42,2 F Cody Williams 19 2,01 5,5 F Taylor Hendricks 20 2,06 5,8 F Brice Sensabaugh 20 1,98 2,6 F Svi Mykhailiuk 27 2,01 3,5 F Johnny Juzang 23 2,01 3,1 C John Collins 26 2,06 26,6 C Walker Kessler 23 2,16 3 C Drew Eubanks 27 2,06 5 C Kyle Filipowski 20 2,13 3 C Micah Potter** 26 2,08 – C Oscar Tshiebwe** 24 2,06 –

* US$ em milhões

** Two-way

Publicidade

Projeção

Titulares: Collin Sexton, Keyonte George, Lauri Markkanen, John Collins, Walker Kessler

Rotação: Isaiah Collier, Jordan Clarkson, Patty Mills, Cody Williams, Taylor Hendricks, Kyle Filipowski, Drew Eubanks

Técnico: Will Hardy

Avaliação Jumper Brasil: briga por play-in

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA