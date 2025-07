Jalen Brunson abre o jogo após ida de Myles Turner para Bucks

O astro Jalen Brunson refletiu sobre a ida de Myles Turner para o Milwaukee Bucks. O pivô deixou o Indiana Pacers após dez anos e assinou com o time de Wisconsin por quatro temporadas no valor de US$ 107 milhões. Então, o craque do New York Knicks usou o caso para comentar sobre a questão de lealdades entre jogadores e equipes na NBA.

“Achei esse lance do Myles Turner meio estranho. Ele falou que passou uma década lá e tudo mais. Porém, de repente, foi embora. Sabe o que é louco nisso? Ele esteve na lista de rumores de troca quase todos os anos. Sempre era tipo: ‘estamos tentando trocá-lo’. Foi assim por cinco ou seis anos, no mínimo”, disse Brunson, no programa Roomates Show.

Myles Turner chegou ao Indiana Pacers em 2015. Na equipe, ele se estabeleceu como pivô titular, mas, de fato, esteve ligado a rumores de troca por diversas vezes. Ainda assim, continuou na franquia até a temporada passada, quando foi peça fundamental na campanha que levou o time às finais da NBA.

A derrota para o Oklahoma City Thunder, porém, foi a última série de Turner com a camisa do Pacers. Logo após o ano histórico, ele preferiu trocar o time que passou uma década pelo Milwaukee Bucks, o que causou surpresa em Indiana e em toda a NBA. Neste caso, o pivô optou pela mudança após não receber uma alta proposta da antiga equipe. Algo que, aliás, que foi pauta no podcast de Jalen Brunson.

Josh Hart, que divide o Roomates Show com Jalen Brunson, viu o outro lado da moeda no caso de Myles Turner. De acordo com o ala do Knicks, a mudança do pivô para o Bucks é mais simples do que parece. Isso porque, ele aproveitou a chance de ganhar dinheiro, em vez de ficar em um time que não o deu o devido valor.

“A verdade é que os jogadores da NBA têm uma janela muito curta na vida para ganhar o máximo de dinheiro possível. Então, a gente precisa ser egoísta neste aspecto. Ele estava em um time por muito tempo, onde tinha uma boa relação, mas que recebeu uma proposta com bem menos dinheiro que outra equipe. Assim, muitas vezes, o jogador pensa: ‘Essas pessoas me valorizam mais'”, disse Hart sobre Myles Turner.

Por fim, Hart usou o caso de Myles Turner para refletir a questão de lealdade na NBA. Enquanto times costumam se desfazer sempre de jogadores e não são criticados, os atletas costumam receber críticas por abandonar uma equipe.

“Acho engraçado porque muita gente olha pra isso e diz: ‘ah, ele devia ter aceitado o dinheiro e sido leal’. Porém, o outro lado da moeda é que muitas vezes os times não são leais com os jogadores”, finalizou Hart.

