Warriors ofereceu contrato para ter Bradley Beal

O Golden State Warriors tentou fechar contrato com Bradley Beal. O ala-armador acertou uma rescisão com o Phoenix Suns na quarta-feira (16). De acordo com Brett Siegel, do site Clutch Points, a franquia ofereceu um acordo ao jogador. No entanto, o veterano preferiu assinar com o Los Angeles Clippers por dois anos no valor de US$ 11 milhões.

Ainda segundo Siegel, Golden State propôs um contrato mínimo para Bradley Beal. Ou seja, cerca de US$ 3.3 milhões. Isso porque o time está com restrições na folha salarial e não poderia oferecer muito mais. Como a proposta do Clippers foi um pouco melhor, o Warriors não conseguiu o cestinha.

“O Golden State Warriors não estava disposto a dar mais do que o mínimo para ter Beal”, disse Siegel.

Além do Warriors, outros dois times tentaram um contrato com Bradley Beal. O primeiro foi o Milwaukee Bucks. O time de Wisconsin busca reforços na armação após dispensar Damian Lillard. Como o ex-Suns é um jogador de talento, ele poderia servir para tentar convencer Giannis Antetokounmpo a ficar na franquia.

O segundo time, por sua vez, foi o Miami Heat. No entanto, assim como o Warriors, a equipe da Flórida não poderia ofececer mais do que o mínimo para obter Beal. Afinal, a franquia adquiriu recentemente Norman Powell em troca com o Clippers e está com pouco espaço no teto salarial.

Beal ficou disponível no mercado após rescindir contrato com o Suns. O atleta tinha cerca de US$111 milhões a receber até 2026/27. Assim, ele aceitou parcelar parte do valor pelos próximos cinco anos. Logo na sequência, o jogador acertou com o Clippers por dois anos, de acordo com Shams Charania, da ESPN.

A saída de Bradley Beal do Suns aconteceu após dois anos na equipe. Ele chegou como um reforço de peso do Washington Wizards. Porém, não conseguiu render na franquia e chegou até a perder espaço no time titular. Desse modo, Phoenix tentou trocá-lo durante os últimos meses, mas nenhum time surgiu como interessado no negócio.

No fim, restou ao Suns apenas a rescisão com Beal. Vale ressaltar, ainda, que ele abriu mão de US$13.9 milhões para fechar o acordo.

Por fim, na temporada 2024/25 da NBA, Bradley Beal obteve médias de 17.0 pontos, 3.7 assistências, além de um aproveitamento de 38.6% de três em 53 jogos.

