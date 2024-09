Lauri Markkanen comemora permanência no Jazz para 2024/25

soA permanência de Lauri Markkanen no Utah Jazz era um mistério para 2024/25. O ala finlandês, afinal, era parte de diversos rumores de troca, para Los Angeles Lakers, Golden State Warriors e outras franquias. No entanto, sem avanço em nenhum dos negócios, a equipe de Salt Lake City decidiu renovar com o jogador por cinco anos pelo valor de US$ 220 milhões.

Próximo do início da temporada 2024/25, Lauri Markkanen comemora a sequência no Jazz. Em entrevista ao The Athletic, ele afirmou que evitou os rumores de troca e ficou feliz com o desejo da franquia pela sua continuidade.

“Acho que é justo dizer que vi algumas coisas, mas me esforcei muito para não prestar atenção. Além disso, acredito muito no que a diretoria e a comissão técnica estão fazendo. Por aqui, temos um grupo de caras que querem melhorar e eu assumi um papel de liderança. Muita família também gosta muito de Utah”, afirmou.

Os rumores em relação a Markkanen começaram ao fim da última temporada. O Jazz, afinal, iniciou um processo de reconstrução, em busca de uma das primeiras escolhas do Draft de 2025. Reconhecido por seu talento, o finlandês passou a ser sondado por diversos times, principalmente da Conferência Oeste.

A franquia que mais avançou no negócio foi o Sacramento Kings. De acordo com diferentes jornalistas, a franquia da Califórnia teve “progressos significativos”, antes das negociações fracassarem em julho. Depois, o Golden State Warriors se aproximou do pacote pedido pelo Jazz, mas decidiu após a exigência de Brandin Podziemski no acordo.

Nos dois casos, o ala teria mais chances de avanço aos playoffs, enquanto que, no Jazz, ele terá que esperar pelo processo de reconstrução. Ainda assim, ele não liga. “Foi uma sensação boa saber que muitas equipes queriam que eu jogasse para suas franquias. Foi algo meio legal, para ser honesto. Isso me mostra que consegui melhorar muito como jogador. Mas tentei não pensar muito além disso. Eu sabia que queria voltar para Utah, e essa era minha prioridade”.

Por fim, Markkanen comentou sobre seu futuro no time de Salt Lake City. Após três anos, ele deseja aaumentar suas responsabilidades e vê em 2024/25 uma possibilidade para isso.

“Acho importante ter tempo de jogo real, algo que você não pode simular no treino. Acho que posso melhorar muito. Então, quero trabalhar nas coisas que faço bem. Quero mostrar a esses caras, pelo exemplo, como fazer as coisas certas. Além disso, desejo jogar da maneira correta, especialmente com a forma que o treinador (Will Hardy) quer que joguemos. Quero me cobrar para manter um padrão elevado”, finalizou.

