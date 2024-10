Plano do Warriors era fechar trocas por Markkanen e Paul George

Em entrevista ao portal The Athletic, membros do Golden State Warriors confirmaram que o principal plano para a offseason era conseguir Paul George Lauri Markkanen. No entanto, o Los Angeles Clippers não quis negociar seu ex-astro com o adversário californiano. Desse modo, o GM Mike Dunleavy Jr preferiu continuar paciente na briga pelo título.

“Nossas conversas sempre foram sobre essa possibilidade. Se tivéssemos conseguido George e Markkanen, teria sido um grande sucesso”, contou Draymond Green. “Mas o Clippers não estava muito afim de negociar conosco. Em seguida, Danny Ainge [CEO do Utah Jazz] foi o Danny Ainge”.

O plano do Warriors era conseguir Paul George e Lauri Markkanen. A franquia acreditava que conseguiria manter seus ativos para fechar a troca com o Jazz após adquirir o ala do Clippers. No entanto, quando a primeira etapa do plano deu errado, Dunleavy não acreditava que faria sentido continuar.

“Mike é muito prudente”, disse o técnico Steve Kerr. “Ele me disse: ‘Não faz sentido apostar nosso futuro inteiro para se tornar um time muito bom, mas que não é incrível. Ainda mais quando se pensa na idade dos nossos astros. Não tem sentido apostar tudo isso para se tornar um time um pouco acima da média’”.

Desse modo, o Golden State até chegou a negociar com o Jazz, que pediu Brandin Podziemski, Jonathan Kuminga, Moses Moody e múltiplas escolhas de Draft. Mas, sem Paul George, não havia sentido em abrir mão de seu futuro.

“Esse é o problema”, afirmou Joe Lacob, um dos donos e executivos do Warriors. “Você já ouviu eu e Dunleavy falar várias vezes: fazer trocas na NBA é muito difícil. Então muitas vezes você tem que pagar mais caro do que deveria. Nós sabemos disso. Mas quando digo que teríamos que ter apostado tudo para fechar uma das trocas, estou dizendo sobre apostar tudo mesmo”.

“As trocas foram algo que nos esforçamos muito para dar certo. Se você conseguir o jogador que quer, tudo bem apostar tudo. Já fizemos isso antes. Fizemos isso com Kevin Durant e cortamos metade do nosso elenco. Então estamos dispostos a fazer isso se for o certo a se fazer. No entanto, você só consegue apostar tudo uma vez, portanto você precisa acertar”, completou.

Após o plano do Warriors não ter dado certo, Dunleavy e Kerr decidiram apostar em bons jogadores de rotação. Desse modo, melhoraram a equipe ao mesmo tempo que ainda têm flexibilidade econômica para o futuro. Apesar de não os colocar entre os favoritos ao título, os membros da franquia ficaram satisfeitos com suas movimentações.

“Todos estamos com a mesma paciência”, contou Dunleavy. “Todos nós queremos ser campeões. Isso é tudo que eu quero… Portanto não estamos com medo da pressão que nossos torcedores colocaram em nós para esta temporada. Não. Aceitamos isso, porque é quem nós somos. É o que queremos ser”.

