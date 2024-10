Com Warriors invicto em pré-temporada, Steve Kerr tenta definir titulares

O técnico Steve Kerr se aproxima do início da temporada 2024/25 com um desafio: definir os titulares do Golden State Warriors. A equipe montou um elenco com boas opções na maioria das posições. Enquanto isso, terminou a pré-temporada invicta. Mas o treinador não conseguiu selecionar os nomes que devem acompanhar Stephen Curry e Draymond Green no quinteto titular.

O maior desafio de Steve Kerr é em relação ao novo ala-armador. Com a saída de Klay Thompson, a posição ficou indefinida para 2024/25. Na pré-temporada, desse modo, Brandin Podziemski, De’Anthony Melton e Buddy Hield mostraram alto nível em diferentes fundamentos e receberam elogios de Kerr após a sequência invicta.

Outra dúvida é em relação ao pivô na nova temporada. Na maioria das partidas, Kerr utilizou Trayce Jackson-Davis na função. Porém, Kevon Looney foi o principal nome na posição durante 2023/24 e também deve ser cotado pelo treinador. Se não for nenhum deles, há a possibilidade de Draymond Green ser utilizado em uma formação de small-ball.

Diante das indefinições, Steve Kerr assumiu que definir os titulares do Warriors para 2024/25 é um dos maiores desafios da sua carreia. “Eu tenho uma noção do que vou fazer. No entanto, esta é a decisão mais difícil que já tomei desde que estou aqui, no que diz respeito a quem sairá do banco”.

“Como venho dizendo, estou confortável em jogar com todos os jogadores da rotação, mas não posso fazer isso. Estou empolgado, mas também não vou me sentir bem na quarta-feira, quando deixar alguns caras de fora”, acrescentou.

O treinador, inclusive, deu detalhes do que deve priorizar. Enquanto quer mais bolas do perímetro, ele sinalizou que pretende focar no lado defensivo. Então, nomes como Melton e Jonathan Kuminga podem ganhar a corrida em relação aos seus ‘concorrentes’.

“Precisamos ser muito mais sólidos defensivamente. Temos que continuar trabalhando nas coberturas para certas jogadas que veremos constantemente. E precisamos continuar aprendendo algumas das novas jogadas ofensivas que estamos implementando”, finalizou.

Mas ainda existe uma chance de Andrew Wiggins atuar como ala-armador, como na pré-temporada. Moses Moody é outra opção, enquanto Podziemski seria o favorito a ficar com a vaga.

Ainda sem o quinteto definido, o Warriors abre a temporada 2024/25 diante do Portland Trail Blazers, no dia 23 de outubro, fora de casa. O objetivo da franquia é evitar um resultado semelhante ao ano passado, quando terminou no play-in. Ou seja, brigar pelas primeiras posições da Conferência Oeste em busca de mais um título da NBA.

