Draymond Green faz aposta sobre Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga é o sucessor natural de Draymond Green no Golden State Warriors. Temporada após temporada, o jovem ala-pivô tem ganhado espaço para se estabelecer como o principal nome da posição. Dessa forma, grandes expectativas são colocadas sobre ele, justamente para seguir os passos do seu mentor.

Entre os jogadores do Warriors, aliás, a esperança é de que enfim Kuminga dê o próximo passo em 2024/25. Isso após uma temporada de bons números individuais, com médias de 16.1 pontos, 4.8 rebotes e 2.2 assistências. Green, por exemplo, fez uma aposta ousada em seu pupilo: “será all-star“.

“Para isso, ele precisa pontuar. Ele tem que ser um grande pontuador. Precisa ter mais de 20 pontos por jogo, seis a sete rebotes por noite e precisamos vencer. Especialmente, se você quiser ser um all-star pela primeira vez. Sbaemos do que Jonathan Kuminga é capaz e acreditamos nele”, afirmou Draymond Green.

Desde a temporada 2022/23, Stephen Curry é o único all-star do Warriors. Um ano atrás, aliás, Green e Andrew Wiggins se juntaram a ele. Desde então, no entanto, nenhum outro jogador do elenco conseguiu se estabelecer no elenco. Desse modo, a ascensão de Kuminga seria um ganho enorme para a franquia de San Francisco.

O roteiro, claro, naturalmente é uma pressão para qualquer jogador. Principalmente, após um ídolo da franquia confirmar as expectativas. Em entrevista à rede NBC Sports, entretanto, Kuminga não vê problema nas projeções. Segundo ele, inclusive, a aposta de Green em seu jogo “significa muito”.

“Draymond é aquele cara que acredita em mim. Sempre confia em mim. Porém, eu tive que conquistar o respeito dele. Draymond não vai te dar esse tipo de reconhecimento se você não mostrar que merece. Para ele acreditar em você, é preciso mostrar que pode. Isso me motivou a ter um grande verão para deixá-lo orgulho. Ele sempre me impulsiona, me ajuda e me guia”, afirmou o ala-pivô.

Além do apoio, Kuminga se escora em outro motivo para alcançar o All-Star Game. A edição de 2025, afinal, será realizada no Chase Center, em San Francisco, casa do Warriors. Desse modo, o jovem de 22 anos deseja estar no evento para contar com o apoio da sua torcida.

“Isso tornaria tudo ainda melhor. Fazer isso pelos fãs da Bay Area. Vou trabalhar para isso. Espero que Deus me transforme em um All-Star este ano”, completou Kuminga.

