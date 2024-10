“O Warriors vai surpreender muita gente na NBA”, prevê Baron Davis

A perda de Klay Thompson, a princípio, tinha ares de fim dos tempos áureos do Golden State Warriors. No entanto, os primeiros resultados em quadra mostram um resultado muito diferente – e inesperado. A equipe venceu as seis partidas de pré-temporada e, assim, foi a única invicta da liga no período. Isso não surpreende o ídolo Baron Davis, que aposta que o Warriors vai ser a grande surpresa da NBA em 2025.

“A minha expectativa é que o Warriors vai surpreender muita gente. Quando você avalia a última temporada, acho que estava claro que eram uma equipe para play-in. Mas, na verdade, fizeram parte de um Oeste que foi uma montanha-russa’ Três ou quatro jogos com resultados diferentes e tudo teria mudado. Por isso, há grandes chances de serem melhores agora”, previu o ex-armador, em entrevista ao site SportsKeeda.

Davis, certamente, pode falar com alguma propriedade quando o assunto é surpreender. Afinal, ele fez parte do icônico time do Warriors de 2007 que eliminou o então poderoso Dallas Mavericks na primeira rodada dos playoffs. Foi um dos raríssimos casos de oitavo colocado que superou o número um da conferência em uma série de sete jogos. A saída de Thompson dói, mas o ex-atleta aposta que a equipe está melhor nesse ano.

“Golden State, para começar, ficou a quatro jogos da quinta posição. E aposto que esse time pode ser quatro jogos melhor comparado à temporada passada. Acho que têm, no mínimo, a mesma quantidade de talento. Ao mesmo tempo, estão com um clima muito melhor nos vestiários. E, além disso, os jovens atletas estão preparados para maiores responsabilidades nesse ano”, avaliou o veterano.

Substitutos

O Warriors, de fato, teve uma participação interessante no mercado para um time pouco flexível do ponto de vista financeiro. Thompson saiu, mas, ao mesmo tempo, chegaram jogadores como Buddy Hield, De’Anthony Melton e Kyle Anderson. Não são substitutos da mesma repercussão, mas reforços provados que encorpam o elenco. E Davis ainda lembra que a franquia possui vários jovens talentos em ascensão.

“Buddy, antes de tudo, é um dos melhores arremessadores de longa distância da liga. E vai estar ao lado de Stephen agora. Eu gostei da sua aquisição, além de Kyle Anderson também. São veteranos que, certamente, podem ajudar essa equipe a vencer partidas de imediato. E estou esperando muitas coisas boas de Brandin [Podziemski] também”, projetou duas vezes all-star.

É claro que a competitividade do Warriors dependerá do encaixe de todos esses recém-chegados. Não é uma missão tão simples, mas Davis acredita nisso. “Stephen Curry e Draymond Green precisam que todos esses jogadores evoluam para o que podem ser. Pois, caso os coadjuvantes produzam, os dois são bem perigosos. Estou apostando nisso, então gosto das chances desse time”, reforçou.

Não é só Baron Davis que aposta nas chances do Warriors ser a grande surpresa da NBA na temporada que está para começar. Curry, sem surpresas, também está empolgado com as perspectivas competitivas da franquia. Ele vê vários torcedores e analistas mais céticos descartando os californianos da disputa do título. E, por isso, está pronto para provar em quadra que todos estão errados.

“Não ter Klay aqui representa um grande desafio, mas eu adoro que as pessoas estejam duvidando de nós. Todos estão apostando em outros times no Oeste, então só estou de olho. E, mais do que isso, estou ansioso para construir o nosso sucesso sem se importar com as opiniões externas. Aliás, isso é o que mais me motiva no momento”, cravou o craque e ídolo da equipe.

