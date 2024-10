Draymond Green detona Perkins por sugestão a Kawhi Leonard

O veterano Draymond Green detonou o ex-jogador e comentarista da ESPN, Kendrick Perkins, pela sugestão dada a Kawhi Leonard. Para o ex-pivô do Boston Celtics, o astro do Los Angeles Clippers deveria pensar em se aposentar do basquete. O motivo seria a sequência de lesões do atleta nos últimos anos. O pivô do Golden State Warriors, por sua vez, definiu o comentário como “loucura”. No episódio mais recente de seu podcast, The Draymond Green Show, o multicampeão da NBA fez duros ataques a Perkins.

“Achei uma loucura Perk dizer: ‘Kawhi precisa se aposentar. Ele precisa considerar se aposentar’. Cara, fiquei perplexo quando ouvi aquilo. Mas Perk, em seus últimos três anos na NBA, ninguém o pressionou para se aposentar. Aliás, todo mundo provavelmente deveria ter feito isso. Afinal, você teve uma média de 2,5 pontos [por jogo] por três anos seguidos. Mesmo assim, ninguém o pressionou para se aposentar”.

“Caras como LeBron James e Kevin Durant estavam realmente o convidando para seus times. Era como se estivessem torcendo por ele. E, para empurrar esse cara para a aposentadoria, como se ele obviamente quisesse jogar”, criticou o podcaster/jogador.

Resumindo, Draymond Green chamou Perkins de hipócrita por falar que Kawhi Leonard deveria se aposentar das quadras. Como o camisa 35 do Warriors argumentou, os últimos três anos do ex-pivô na NBA foram tenebrosos. Jogou por três times diferentes – Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers e New Orleans Pelicans – sem deixar saudades. Perkins atuou em apenas 106 de 246 jogos possíveis e obteve médias de 2,7 pontos e 3,1 rebotes, em cerca de 15 minutos por partida.

Na última semana, Perkins comentou a situação de Kawhi no Clippers. Afinal, o astro de 33 anos passou a pré-temporada inteira fortalecendo o joelho direito. Mesmo assim, não conseguiu aliviar o inchaço na região. Com isso, será ausência no time e sem prazo para retorno. É uma situação que, infelizmente, já virou rotineira. Por isso, Perkins acredita que seja o momento de Kawhi refletir sobre a sequência da carreira.

“Não quero levantar nenhuma polêmica, mas acho que é a hora de Kawhi ter aquela conversa desconfortável. Afinal, esse é só mais um problema em um histórico cada vez mais longo. Ele precisa se sentar não só com os executivos da equipe, mas também com os seus familiares. Sou um grande fã desse cara, mas acho que Kawhi deveria pensar em se aposentar”, afirmou o polêmico comentarista.

A inflamação no joelho de Leonard começou nos oito jogos finais da última temporada. Ele tentou voltar nos playoffs, mas só atuou em duas de seis partidas do Clippers. O astro se submeteu a vários tratamentos durante a offseason para controlar esse inchaço. No entanto, se reapresentou com o mesmo problema e ainda não conseguiu participar de treinos coletivos.

“Já vi vários jogadores desafiarem os seus limites com casos como inchaço nos joelhos. A verdade é que essa região só aguenta um certo número de cirurgias para reparar os problemas. Chega um instante em que a cartilagem vai embora e, como resultado, só fica osso com osso. Kawhi conhece o seu corpo. Então, ele precisa ser sincero consigo mesmo. Talvez, seja o momento de deixar as quadras”, lamentou Perkins.

Kawhi Leonard

Kawhi é um dos atletas que mais passa por gestão de carga na NBA. Em busca de preservar sua saúde, as equipes decidem poupá-lo em jogos específicos, principalmente em rodadas consecutivas. A ideia é priorizar as partidas mais importantes. Desse modo, em 11 de suas 13 temporadas na liga, o astro ficou abaixo dos 70 jogos disputados. A última temporada, aliás, foi a que o jogador mais atuou (68 partidas) desde 2016/17 (foram 74 naquela ocasião).

Em 2021/22, por exemplo, Kawhi ficou de fora de toda a campanha. O motivo foi uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Já em 2017/18, quando ainda estava no San Antonio Spurs, ele disputou somente nove jogos, pois lesionou o quadríceps direito.

Pelo Clippers, Kawhi atuou em 229 de 390 jogos possíveis da temporada regular. Ou seja, desfalcou o time em 41% das partidas (161). O jogador tem contrato com a franquia até 2027. Assim, nas próximas três temporadas, ele vai receber US$149,5 milhões em salários.

