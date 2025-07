NBB: Fortaleza anuncia Jelena Todorovic como treinadora

O Fortaleza Basquete Cearense anunciou Jelena Todorovic como treinadora da equipe para a próxima temporada do NBB. Assim, a sérvia-australiana de 31 anos se torna a primeira mulher a comandar uma equipe masculina no país. O time cearense, portanto, faz história no Novo Basquete Brasil.

Além disso, Jelena é a segunda pessoa mais jovem na história do NBB a assumir o cargo. Afinal, ela só fica atrás de Gustavo de Conti, que treinou o Paulistano aos 30 anos.

Todorovic chega ao Fortaleza para o lugar de Flávio Espiga, que comandou a equipe nas últimas três edições do NBB. Na temporada 2024/25, o time foi o lanterna do torneio, com apenas dez vitórias em 34 jogos. Desse modo não chegou aos playoffs.

Agora, com a chegada de Jelena Todorovic, o Fortaleza espera melhorar a campanha no NBB. Em entrevista ao site oficial da Liga Nacional de Basquete (LNB), ela falou sobre a expectativa para comandar o time cearense. Para 2025/26, aliás, a equipe deverá ter vários jovens no elenco.

“Estou aqui não apenas como treinadora, mas como representante da minha família, do meu povo e do meu país. E estou totalmente comprometida a deixar uma marca significativa no basquete brasileiro. Uma marca que vá além das vitórias e derrotas, e alcance o coração da comunidade”, disse a treinadora.

Além disso, a chegada de Jelena Todorovic ao Fortaleza é um marco para o NBB. Pela primeira vez, uma mulher assume o comando de uma equipe masculina na elite do basquete nacional.

“Isso significa tudo para mim. O esporte tem o poder de unir as pessoas e derrubar barreiras que vão muito além das quatro linhas da quadra. Quando comecei, não havia muitos exemplos que se parecessem comigo. É por isso que carrego essa responsabilidade com orgulho. Então, se a minha trajetória puder mostrar a pelo menos uma menina que o sonho dela é possível, que vale a pena lutar por ele, então eu já terei vencido”, disse Jelena.

Jelena Todorovic

Jelena traz uma trajetória internacional marcada por experiências de alto nível e uma paixão que vem de berço. Nascida na Sérvia e com cidadania australiana, ela cresceu em uma família ligada ao basquete. Seu avô foi Borislav Stankovic, ex-secretário-geral da FIBA por quase 30 anos, membro do Hall da Fama e um dos grandes responsáveis pela globalização do basquete.

A carreira de Jelena Todorovic começou em 2008, como jogadora do Estrela Vermelha, onde atuou até 2011. Pouco depois, deu início à sua transição como treinadora. Entre 2011 e 2013, trabalhou nas categorias de base do clube sérvio. Em seguida, mudou-se para a Austrália, onde trabalhou assistente técnica em diversas equipes, até 2022.

Além disso, Jelena foi assistente técnica da seleção sérvia (2022), passou pela comissão da Grécia (2023) e, mais recentemente, observou o staff da seleção espanhola, durante a temporada de 2024. Na última temporada, ela acompanhou o dia a dia de diversos clubes da Euroliga. Por fim, a profissional trabalhou com grandes nomes do basquete como Giannis Antetokounmpo, Patty Mills e Josh Giddey, por exemplo.

