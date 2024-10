Kevin Durant decide e Suns vence Clippers na prorrogação

Em grande jogo, o Phoenix Suns venceu o Los Angeles Clippers por 114 a 112, nessa terça-feira (23), em uma batalha entre Kevin Durant e James Harden decidida na prorrogação. A partida ficou marcada pelo primeiro duelo oficial da NBA do Intuit Dome, a nova arena da equipe da Califórnia. No entanto, foi o time visitante que levou a melhor. Além disso, a rodada contou com outros nove jogos.

O time de Los Angeles lutou bravamente, sobretudo com grande atuação no segundo tempo. Mas não conseguiu vencer na inauguração de seu ginásio. Ainda assim, fez jogo duro contra um dos rivais mais fortes da Conferência Oeste, mesmo sem Kawhi Leonard. A franquia agora viaja para o Colorado onde encara o Denver Nuggets no próximo sábado (26).

Por outro lado, Phoenix sofreu bastante depois de controlar a partida no primeiro tempo. Entretanto, em grande atuação de Kevin Durant no último quarto, o Suns conseguiu vencer o Clippers. Agora, a equipe segue na Califórnia. Isso porque enfrenta o Los Angeles Lakers na sexta-feira (25).

Então, confira como foi o jogo marcado pelo grande duelo entre Kevin Durant e James Harden na vitória do Phoenix Suns sobre o Los Angeles Clippers.

Phoenix oscila, mas vence

O Suns não esteve cômodo em nenhum momento durante sua estreia. Mas é verdade que poderia ter saído de quadra com uma vitória mais confortável. Após sofrer com a defesa rival nos primeiros 12 minutos, Phoenix conseguiu produzir muitos bons arremessos no segundo quarto, em um ataque muito coletivo. Prova disso é que, até o intervalo, nenhum jogador tinha mais do que cinco arremessos.

Porém, o segundo tempo mudou o jogo. O ritmo lento do começo, desapareceu. Afinal, Phoenix passou a cometer erros de ataque aos montes. A equipe deixou de ter o maior controle de Tyus Jones e passou a tentar colocar seus astros, até então discretos, na partida. O ataque rival ganhou ritmo em grandes momentos de James Harden, e o jogo, acima de tudo, se complicou.

A desvantagem chegou a ser de dez pontos no meio do último quarto. Mas aí, Durant começou a despertar. Aliás, 12 de seus 25 pontos vieram no período final. Enquanto isso, a defesa voltou a diminuir o ritmo de Los Angeles, que marcou só 12 pontos nos seis minutos finais. Por fim, um chute incrível do ala forçou a prorrogação.

Nos minutos extras, então, foi Bradley Beal quem assumiu o controle. Afinal, o ala-armador marcou sete dos 13 pontos da equipe na prorrogação. Mas ainda teve tempo pra drama. Los Angeles esteve a beira do empate nas últimas posses, entretanto, um lance livre errado de Harden e um erro de ataque na saída de bola há três segundos do fim, sacramentaram o resultado.

Assim, um jogo de novas virtudes e também de velhos defeitos. Normal para um time que está trocando de treinador e de estilo de jogo.

Clippers luta, mas cai

Todas as pessoas que cobrem Los Angeles para a campanha de 2024/25 tem exaltado um ponto: A evolução defensiva. Com vários reforços nesse sentido, a equipe deu uma mostra de que pode ser um time muito forte nesse lado da quadra. Afinal, Phoenix marcou apenas 72 pontos em três quartos, com vários erros de ataques que tiveram grande mérito da pressão e do sistema de trocas da equipe.

Porém, os problemas ofensivos também apareceram. O time só conseguiu ter um bom ritmo enquanto Harden explodiu entre o terceiro quarto e a metade do último período. Nos outros momentos em que o astro esteve mais frio, Los Angeles sofreu para pontuar e até para criar bons chutes.

Então, essa foi a tônica do jogo. O jogo de dupla com Harden e Zubac funcionou bastante, e os coadjuvantes Derrick Jones Jr e Amir Coffey também jogaram bem. Mas a equipe só converteu 27.6% de seus chutes de três pontos. E ainda assim, em um baixo volume de apenas 29 tentativas ao longo do duelo.

Apesar dos dez pontos de vantagem já na metade do último quarto, Los Angeles não conseguiu manter sua execução ofensiva nos últimos minutos. O armador foi muito pressionado e Norman Powell não esteve em grande noite. Sem ninguém criando arremessos do nada, a equipe sucumbiu para quem estava fazendo exatamente isso em Kevin Durant, o que culminou na derrota do Clippers para o Suns.

O time merece elogios, principalmente pela defesa em um ambiente muito legal criado pela torcida no Intuit Dome. Mas será difícil no Oeste se Kawhi Leonard não retornar em algum momento.

(1-0) Phoenix Suns 114 x 112 Los Angeles Clippers (0-1)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 25 7 0 3 1 Bradley Beal 24 3 1 1 1 Devin Booker 15 4 6 1 1 Tyus Jones 11 2 8 2 1 Jusuf Nurkic 11 9 2 2 0

Três pontos: 15-38; Booker: 4-5

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 29 12 8 1 0 Ivica Zubac 21 9 3 0 0 Norman Powell 17 4 4 0 1 Derrick Jones Jr. 12 4 1 2 0 Amir Coffey 11 3 1 1 0

Três pontos: 8-29; Jones: 2-2

Leia mais!

Além da vitória do Suns de Kevin Durant sobre o Clippers de James Harden, outras nove partidas movimentaram a rodada da NBA. Então, confira as estatísticas das vitórias de Pacers, Hawks, Magic, Bucks, Cavaliers, Hornets, Pelicans, Grizzlies e Warriors nesta terça-feira.

(1-0) Indiana Pacers 115 x 109 Detroit Pistons (0-1)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 20 9 4 0 4 Pascal Siakam 19 8 9 2 0 Bennedict Mathurin 19 6 1 0 0 Tyrese Haliburton 15 5 4 3 2 T.J McConnell 14 2 4 1 0

Três pontos: 9-31; Turner: 3-8

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 28 5 8 1 0 Jaden Ivey 17 5 4 1 0 Tim Hardaway Jr. 14 1 1 1 0 Malik Beasley 14 3 1 0 0 Jalen Duren 13 13 4 0 0

Três pontos: 9-33; Hardaway: 4-7

(0-1) Brooklyn Nets 106 x 110 Atlanta Hawks (1-0)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 36 5 3 3 0 Jalen Wilson 16 4 1 0 0 Cam Johnson 14 4 0 1 1 Dennis Schroder 13 3 7 1 0 Ziaire Williams 9 3 1 0 0

Três pontos: 17-43; Thomas: 7-13

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 30 5 12 1 1 Onyeka Okongwu 28 8 1 0 3 Dyson Daniels 15 5 2 5 1 De’Andre Hunter 12 6 1 2 0 Jalen Johnson 11 10 4 3 1

Três pontos: 9-28; Daniels: 2-4

(1-0) Orlando Magic 116 x 97 Miami Heat (0-1)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 33 11 3 1 1 Franz Wagner 23 4 4 2 1 Gary Harris 18 3 1 0 2 Wendell Carter Jr. 8 14 2 2 0 Jalen Suggs 11 2 4 1 0

Três pontos: 18-49; Harris: 6-9

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Terry Rozier 19 6 5 0 2 Nikola Jovic 15 5 1 1 1 Tyler Herro 14 5 3 0 1 Jaime Jaquez Jr. 13 5 3 0 0 Bam Adebayo 9 5 1 0 0

Três pontos: 11-34; Jaquez Jr: 2-2

(1-0) Milwaukee Bucks 124 x 109 Philadelphia 76ers (0-1)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 30 9 6 0 0 Giannis Antetokounmpo 25 14 7 0 1 Taurean Prince 16 5 3 0 0 Bobby Portis 16 3 3 2 1 Brook Lopez 10 8 6 0 6

Três pontos: 16-37; Lillard: 6-12

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 25 6 3 1 1 Kelly Oubre Jr. 21 2 1 0 0 Kyle Lowry 13 4 6 0 0 Caleb Martin 12 9 3 0 1 Andre Drummond 10 13 0 0 0

Três pontos: 8-31; Lowry: 3-5

(1-0) Cleveland Cavaliers 136 x 106 Toronto Raptors (0-1)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 25 8 3 2 3 Donovan Mitchell 21 3 3 3 1 Caris LeVert 19 1 4 0 0 Jarrett Allen 14 7 1 1 4 Ty Jerome 14 2 6 2 0

Três pontos: 14-30; Niang: 3-4

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Chris Boucher 18 2 1 1 1 Gradey Dick 16 2 1 0 2 Immanuel Quickley 13 2 4 1 0 Jamal Shead 10 1 4 2 0 Scottie Barnes 9 6 5 0 0

Três pontos: 12-31; Boucher: 4-5

(1-0) Charlotte Hornets 110 x 105 Houston Rockets (0-1)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 34 8 11 1 1 Tre Mann 24 6 1 0 1 Miles Bridges 10 9 2 1 1 Cody Martin 8 8 1 0 1 Grant Williams 8 4 1 1 1

Três pontos: 15-39; Mann: 4-8

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 28 2 0 0 0 Alperen Sengun 25 18 5 4 1 Fred VanVleet 14 4 6 2 0 Amen Thompson 13 4 0 0 1 Jabari Smith Jr. 8 5 1 0 1

Três pontos: 13-43; Green: 5-15

(0-1) Chicago Bulls 111 x 123 New Orleans Pelicans (1-0)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 27 5 3 0 0 Nikola Vucevic 21 11 1 0 0 Jalen Smith 15 5 0 1 0 Josh Giddey 14 5 3 0 0 Coby White 10 8 6 0 1

Três pontos: 10-34; LaVine: 5-8

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 33 7 2 2 1 CJ McCollum 23 2 5 1 1 Dejounte Murray 14 8 10 1 0 Jordan Hawkins 13 7 1 0 1 Yves Missi 12 7 1 1 3

Três pontos: 14-37; McCollum: 5-11

(1-0) Memphis Grizzlies 126 x 124 Utah Jazz (0-1)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Santi Aldama 27 5 2 0 0 Desmond Bane 24 4 4 1 1 Ja Morant 22 5 10 1 0 Jay Huff 13 5 1 0 2 Marcus Smart 11 5 1 1 0

Três pontos: 17-45; Aldama: 5-10

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 35 9 2 0 0 Jordan Clarkson 17 5 7 0 1 Walker Kessler 16 14 1 1 5 Collin Sexton 16 2 3 1 1 Taylor Hendricks 12 5 0 2 1

Três pontos: 10-26; Markkanen: 4-7

(1-0) Golden State Warriors 139 x 104 Porltand Trail Blazers (0-1)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Buddy Hield 22 5 1 0 0 Andrew Wiggins 20 4 2 0 0 Stephen Curry 17 9 10 2 0 Moses Moody 15 2 2 0 0 Trayce Jackson-Davis 14 4 2 1 0

Três pontos: 20-48; Hield: 5-7

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Scoot Henderson 22 4 4 0 0 Jerami Grant 16 2 3 1 1 Deni Avdija 15 7 2 2 2 Anfernee Simons 15 2 3 1 1 Toumani Camara 11 6 4 2 0

Três pontos: 8-34; Camara: 2-4

