Boletim de rumores e trocas da NBA (23/10/2024)

Bem-vindo à edição de 23 de outubro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Bucks disponibiliza MarJon Beauchamp para negociações

Um dos jovens talentos do elenco do Milwaukee Bucks está disponível para trocas nesse início de temporada. Segundo Jake Fischer, da plataforma Substack, a equipe informou rivais de que possui interesse em negociar o especialista defensivo. Especula-se que, a princípio, a única intenção do time seja abrir vagas no elenco aliviando a folha salarial. Por enquanto, não há informações sobre possíveis interessados.

Mas por que a franquia do Wisconsin considera simplesmente abdicar de um atleta em evolução? Já se tratando, em particular, de um elenco tão veterano? O analista Keith Smith, do site Spotrac, apurou que existe um plano: o espaço aberto no elenco seria para Thanasis Antetokounmpo. O Bucks quer assinar com o irmão do craque Giannis Antetokounmpo, que é um jogador adorado dentro do vestiário de Milwaukee.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Após lesão, Thunder mantém ex-bartender para temporada

O Oklahoma City Thunder vai iniciar a temporada com uma história curiosa no banco de reservas. Afinal, não é todo dia que um candidato ao título tem um atleta no elenco que havia desistido do basquete. A equipe assinou um vínculo não garantido com o ala-pivô Alex Reese, depois do fim da pré-temporada. Ele vai ajudar a encorpar a rotação de garrafão, pois Isaiah Hartenstein está fora do início da campanha.

O jogador de 25 anos não foi selecionado no draft de 2021 e, com isso, desistiu de jogar basquete. Tanto que trabalhou um ano como bartender antes de receber uma proposta inesperada do basquete de Luxemburgo. Foi para lá e, então, revitalizou a sua carreira. Reese obteve médias de 11,5 pontos e 4,6 rebotes na última temporada da G League.

Publicidade

Clippers não acerta extensão prévia com Bones Hyland

O armador Bones Hyland, como esperado, vai ser agente livre restrito depois da recém-iniciada temporada. De acordo com o jornalista Chris Haynes, o reserva do Los Angeles Clippers não chegou a um acerto para a extensão prévia de contrato. Com isso, ele vai testar o mercado em 2025 e tem grandes chances de não seguir na Califórnia.

A notícia não foi uma surpresa nos bastidores na liga. A surpresa, aliás, é que a direção angelina tenha conversa sobre esse possível acerto. Afinal, o jovem atleta assumiu um papel pequeno e decrescente no Clippers desde que chegou à equipe. Hyland registrou médias de 6,9 pontos e 2,5 assistências em 37 jogos na campanha passada.

Publicidade

Jimmy Butler teria recusado oferta de extensão do Heat

Uma das histórias mais complicadas da offseason envolveu Jimmy Butler no Miami Heat. Ele era elegível a uma extensão de US$113 milhões por duas temporadas, mas a oferta não veio. Várias declarações de Pat Riley indicaram a hesitação da equipe em avançar o negócio. No entanto, a situação pode não ser bem assim. Segundo Anthony Chiang, do jornal Miami Herald, o próprio atleta teria recusado uma proposta se chegasse.

“A expectativa atual é que, mesmo se uma oferta de extensão viesse, Jimmy preferiria deixar passar. Depois de tudo o que aconteceu, a aposta interna é que ele deve jogar nesse ano e sair do seu contrato em 2025. Com isso, seria um agente livre e poderia decidir os próximos passos”, contou o jornalista. A expectativa é que, a princípio, as duas partes ainda tenham interesse em uma renovação.

Publicidade

Essa história, no entanto, não deve terminar tão cedo. Butler ainda é elegível à extensão prévia de duas temporadas com o Heat até 30 de junho. Ou seja, a depender do desempenho individual e coletivo, pode-se esperar muita especulação.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala Cole Swider, para começar, vai iniciar a temporada como novo atleta do Detroit Pistons. Depois do fim da agenda de pré-temporada, o arremessador assinou um vínculo two-way com o time do Michigan.

Publicidade

– Matt Ryan está sem equipe desde que foi dispensado pelo New Orleans Pelicans, mas pode desembarcar em Nova Iorque em breve. De acordo com Stefan Bondy, do jornal New York Post, o Knicks está bem interessado na contratação do chutador.

– Outro jogador, aliás, que ficou bem pouco tempo sem time na liga é o ala-armador BJ Boston. O San Antonio Spurs liberou o ala depois da última partida da pré-temporada, mas o Pelicans deu-lhe um contrato two-way na sequência.

Publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 23/10, você lembra de Archie Goodwin? Pois o ex-armador do Phoenix Suns é mais um reforço dos chineses do Jiangsu Dragons para a próxima temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA