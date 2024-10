Zach LaVine pode voltar a ser alvo de troca do Lakers

Desde a última campanha da NBA, Zach LaVine foi um dos principais nomes ligados ao Los Angeles Lakers em rumores de troca. O ala-armador voltou a jogar pelo Chicago Bulls durante a pré-temporada e teve bons desempenho. Então, de acordo com Anthony Irwin, do site Clutch Points, os bons jogos do astro podem reacender o interesse do time da Califórnia.

De acordo com o jornalista, as franquias que já conversaram em algum momento, podem voltar a negociar um acordo que leve o camisa 8 para Los Angeles.

“Várias fontes da liga me disseram que é bom ficar de olho novamente na história entre Zach LaVine e uma possível troca para o Lakers. Seu retorno da cirurgia no pé foi bom na pré-temporada e isso pode reacender as discussões. Chicago e Los Angeles conversaram na última temporada, e brevemente durante a offseason. Mas o que posso garantir é que essas fontes estão confiantes de que as negociações possam retornar ao longo de 2024/25″, cravou Irwin.

Durante a offseason, o Bulls tentou buscar acordos por LaVine. Assim, a franquia da Califórnia surgiu como uma das principais interessadas. No entanto, seu contrato foi um dos principais empecilhos para concretizar o acordo. Como resultado, nenhum time prosseguiu com negociações. Enquanto isso, Los Angeles sonhava com alvos grandes nessa agência livre.

Entretanto, esses planos do Lakers por nomes como Donovan Mitchell, Trae Young, Klay Thompson ou DeMar DeRozan, também não se concretizaram. Com isso, LaVine se torna um plano atraente de novo como alvo da equipe.

Entretanto, a equipe angelina tem tido dificuldades para fechar negócios. Com todos esses alvos para 2024/25, não contratou nenhum jogador para seu elenco com contrato regular. Ou seja, apenas jogadores two-way. Os únicos reforços vieram pelo Draft, com Dalton Knecht e Bronny James.

Por outro lado, Chicago começou um movimento para ter um time mais jovem a partir da próxima campanha. Isso incluiu as trocas já feitas de Alex Caruso para o Oklahoma City Thunder e DeMar DeRozan para o Sacramento Kings.

Outros alvos

Mas não é só LaVine que está sendo ligado a Los Angeles. Irwin cita também alguns outros alvos da franquia. Na maior parte dos casos, também são nomes que já foram ligados ao time.

“Rob Pelinka deve demorar um pouco para agir, mas quando resolver fazer isso, tem uma lista de nomes para tentar preencher os buracos dessa equipes. Eles são: Dorian Finney-Smith e Cam Johnson do Brooklyn Nets, Walker Kessler do Utah Jazz, Kyle Kuzma do Washington Wizards e Bruce Brown do Toronto Raptors. Todos eles estão no mercado pelo preço certo, então é bom ficar de olho”, concluiu o jornalista.

