NBA: Lakers pode fazer troca com Bulls ou Wizards

Com objetivos diferentes na NBA, Los Angeles Lakers e Chicago Bulls poderiam realizar uma troca ainda na pré-temporada. Isso porque a equipe da Califórnia deseja reforçar o elenco em torno de LeBron James e Anthony Davis para competir pela Conferência Oeste. O time de Illinois, por sua vez, deseja abrir mão de alguns veteranos para seguir a sua reconstrução.

Para Eric Pincus, do site Bleacher Report, a troca entre Lakers e Bulls poderia ainda envolver outro time da NBA: o Washington Wizards. Como Chicago, a equipe da capital também conta com alguns veteranos que poderia reforçar um time que disputa o título. Em contrapartida, receberia jovens jogadores para seguir a reconstrução do elenco.

Então, conforme a sugestão, o acordo ficaria:

Los Angeles Lakers recebe: Malcolm Brogdon, Jonas Valanciunas e Jevon Carter

Washington Wizards recebe: D’Angelo Russell, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schfino, Christian Wood, Cam Reddish e uma escolha de primeira rodada de 2029

Chicago Bulls recebe: Johhny Davis e Patrick Baldwin Jr.

A troca, segundo o jornalista, seria interessante principalmente para o Bulls. Afinal, a equipe se livraria de Carter e conseguiria liberar US$ 6.8 milhões do seu contrato no teto salarial. “O time não precisa dele, com Coby White, Ayo Dosunmu e o retorno de Lonzo Ball. Além disso, ganhariam jovens para testar, em Davis e Baldwin”, comentou.

O Lakers, por sua vez, conseguiria se livrar de uma série de jogadores criticados na última temporada. Entre eles, Russell, Vincent, Wood e Reddish. Em contrapartida, teria Brodgon, um armador experiente e capaz de auxiliar LeBron na condução das jogadas, além de Carter para a segunda unidade. Valanciunas, por fim, seria o pivô desejado, para enfim Davis jogar como ala-pivô.

O interesse no pivô, inclusive, é antigo. Porém, o Lakers não tinha espaço suficiente para um contrato durante a agência livre. Com a troca, o time atingiria seu desejo e não precisaria abrir mão de capital de Draft, com exceção de uma escolha de primeira rodada de 2029. Desse modo, a equipe teria um quinteto capaz de brigar pelo Oeste.

O Wizards, enquanto isso, conseguiria se liberar dos contratos de Brodgon e Valanciuanas. Os jogadores recebidos, principalmente Russell e Vincent, poderia ser usados em trocas futuras, enquanto os demais seria utilizados momentaneamente no processo de reconstrução.

