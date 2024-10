Técnico do Lakers rasga elogios a Gabe Vincent: “Queria ter dez”

O novo técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick, rasgou elogios a Gabe Vincent, que pouco atuou na última temporada. Em entrevista recente, o treinador estreante falou sobre o retorno do armador e como deseja que ele jogue em 2024/25. Acima de tudo, Redick destacou o profissionalismo de Vincent. Além disso, o comandante do Lakers quer que o camisa 7 seja agressivo em quadra.

“Em termos de basquete, Gabe e eu passamos cerca de três horas e meia juntos em Las Vegas, durante a Summer League. Uma das coisas que falei com ele era sobre ter uma mentalidade realmente agressiva. Ele é assim, e eu sabia disso. Então, eu sabia que ele era superprofissional. Ele é um daqueles caras que você pensa: ‘adoraria ter dez Gabe Vincents no time’. Afinal, ele é fácil de treinar. Você sabe o que ele vai ser no dia a dia em termos de consistência”.

“Com relação ao desempenho, a coisa mais importante para ele é ter uma mentalidade realmente agressiva. Não recuse arremessos, saindo de uma ação. Seu primeiro arremesso é uma bola de três. Para ele, especificamente, criar esse nível de liberdade e clareza mental é importante”, contou Redick.

Gabe Vincent chegou ao Lakers na offseason de 2023, mas não foi bem sob o comando do então técnico Darvin Ham. O armador, aliás, passou boa parte da campanha afastado por uma lesão no joelho esquerdo, tanto que disputou apenas 11 jogos. Mas, enquanto esteve em quadra, Vincent não se encaixou no sistema ofensivo de Ham. Desse modo, alcançou médias modestas: 3,1 pontos e 1,9 assistência, em cerca de 20 minutos por jogo.

Os números decepcionantes não refletiram o bom desempenho que Vincent teve em sua última temporada no Miami Heat. Nos playoffs de 2022/23, o armador de 28 anos ajudou a equipe da Flórida a chegar às finais da NBA. Suas médias, naquela pós-temporada, foram de 12,7 pontos e 3,5 assistências.

Pelo destaque em Miami, Vincent fechou um lucrativo acordo com a franquia angelina: US$33 milhões por três temporadas. Assim, em 2024/25, o jogador nigeriano espera voltar a jogar em bom nível. Mas, a princípio, Gabe Vincent será reserva, mesmo após os elogios do técnico do Lakers. Afinal, o time titular terá D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura e Anthony Davis. Com essa formação, a equipe teve uma campanha 23-10 na temporada passada.

Vincent projeta ano de “estreia” no Lakers

Em entrevista ao canal Fox News, Gabe Vincent falou sobre a expectativa para a temporada. O armador reconheceu que a campanha, em 2023/24, foi frustrante devido ao longo período no departamento médico. Agora, ele está recuperado e confiante na volta por cima.

“Acho que foi lamentável. É claro que foi muito frustrante para todos, mas ninguém sofreu mais do que eu. Lutei contra isso com tudo o que pude. Mas no fim, precisei passar por cirurgia. Retornei no fim da temporada e joguei. É difícil ganhar ritmo jogando tão pouco. Mas é o que é. Estou me preparando muito para a próxima temporada. Aliás, tive bastante tempo para isso. Enfim, estou ansioso e espero estar saudável durante a campanha”, afirmou Vincent.

De acordo com o repórter Jovan Buha, setorista do Lakers para o portal The Athletic, o retorno de Vincent é uma grande aposta de melhora para o time. Além disso, a franquia espera que Jarred Vanderbilt siga o mesmo caminho e tenha uma temporada livre de lesões. Ambos são considerados peças fundamentais na segunda unidade angelina.

