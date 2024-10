D’Angelo Russell detona antigo técnico do Lakers

O armador D’Angelo Russell recebeu recentemente a confiança do novo técnico do Los Angeles Lakers. Isso porque, em entrevistas recentes, JJ Redick afirmou que vê no jogador um dos pilares para a próxima temporada da franquia da Califórnia. Portanto, um comportamento diferente do último comandante do time, Darvin Ham.

Com Ham, aliás, Russell viveu momentos turbulentos com o Lakers. Por conta de suas inconsistências, o armador jamais conseguiu se estabelecer entre os torcedores e chegou a ser rebaixado para o banco de reservas durante os playoffs. Em entrevista durante o Media Day, no entanto, o armador criticou o sistema do antigo treinador ao afirmar que ele o prejudicava.

“Acho que no ano passado não tínhamos a estrutura defensiva de que precisávamos como equipe. E isso me prejudicou um pouco ao tentar ajudar meus companheiros. Mas, como eu disse, JJ está tentando impor estrutura em todos os lugares, e acho que é disso que precisamos”, afirmou Russell.

Com o novo treinador, Russell será um dos titulares do Lakers. Recentemente, Redick confirmou o jogador ao lado de Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Anthony Davis. Desse modo, um voto de confiança diferente de Darvin Ham.

Em busca da melhora

Russell, ainda assim, sabe que precisa melhorar em sua nova temporada pelo Lakers. Principalmente, para melhorar sua relação com os treinador. Em muitos casos, os fãs sequer queriam sua permanência para 2024/25. Entretanto, também em entrevista, o armador prometeu mudar seu comportamento para o novo ano com a franquia.

Russell admitiu os problemas da última temporada. De acordo com ele, suas atuações ruins passavam por sua “falta de profissionalismo”.

“Acho que, sinceramente, queria me desculpar no sentido de mostrar falta de profissionalismo às vezes. Eu mostrei uma falta de percepção de colocar o time em primeiro lugar em alguns momentos. Então, para mim, acho que é uma questão de manter essa maturidade e profissionalismo durante todo o ano, independentemente dos altos e baixos”, afirmou.

Confiança de Redick

Em busca da mudança, D’Angelo Russell conta com o apoio do novo técnico do Lakers, o ex-jogador JJ Redick. Na contramão da vontade da torcida, o treinador confirmou o jogador no quinteto titular para 2024/25. Além disso, em entrevista de pré-temporada, ele revelou que manteve muito contato com o atleta.

“Durante o verão, D’Angelo Russell foi o cara com quem mais falei de todo o elenco do Lakers”, contou o novo comandante do Lakers. “Tivemos várias conversas durante a agência livre e durante julho e agosto. Ele terá um papel importante neste time. Acho que o que mais discutimos foi: vamos colocá-lo em uma posição para ter um ano de destaque na carreira”, continuou.

