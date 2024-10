D’Angelo Russell admite problema na última temporada pelo Lakers

O armador D’Angelo Russell busca uma temporada de redenção pelo Los Angeles Lakers. Isso porque, em 2023/24, jogador sofreu com a inconsistência, principalmente durante os playoffs, e foi alvo de críticas dos torcedores. Em muitos casos, os fãs sequer queriam sua permanência para 2024/25. No entanto, o armador promete mudar de comportamento.

Em entrevista no Media Day do Lakers, Russell admitiu os problemas da última temporada. De acordo com ele, suas atuações ruins passavam por sua “falta de profissionalismo”.

“Acho que, sinceramente, queria me desculpar no sentido de mostrar falta de profissionalismo às vezes. Eu mostrei uma falta de percepção de colocar o time em primeiro lugar em alguns momentos. Então, para mim, acho que é uma questão de manter essa maturidade e profissionalismo durante todo o ano, independentemente dos altos e baixos”, afirmou.

Durante a próxima temporada, D’Angelo Russell quer também se comprovar como a terceira estrela do Lakers. Os dois principais nomes, claro, ainda são LeBron James e Anthony Davis. Entretanto, o armador jamais conseguiu cumprir as expectativas antes colocadas.

Para isso, ele se diz disposto em melhorar, sobretudo na parte defensiva. Vale lembrar que na última campanha Russell se quebrou o recorde de três pontos da história do Lakers e registrou médias de 18 pontos. Desse modo, ele pretende se concentrar em melhor do lado defensivo, uma vez que sempre foi criticado por sua fragilidade como marcador.

“Obviamente, sei que sou capaz. Mas quando você é substituído do jogo para jogadas ofensivas e defensivas, isso mostra onde está a confiança do seu treinador nas suas habilidades. Então, para mim, é uma questão de tentar ganhar essa confiança do técnico na defesa. Assim, de forma consistente, estar presente todos os dias. No treino, no jogo, na pré-temporada, o que for. Sabendo, inclusive, que o técnico também tem essa confiança em mim. E acho que isso vai continuar para uma temporada de sucesso”, completou.

Confiança de Redick

Em busca da mudança, Russell conta com o apoio do técnico JJ Redick. Na contramão da vontade da torcida, o treinador confirmou o jogador no quinteto titular para 2024/25. Além disso, em entrevista de pré-temporada, ele revelou que manteve muito contato com o atleta.

“Durante o verão, D’Angelo Russell foi o cara com quem mais falei de todo o elenco do Lakers”, contou o novo comandante do Lakers. “Tivemos várias conversas durante a agência livre e durante julho e agosto. Ele terá um papel importante neste time. Acho que o que mais discutimos foi: vamos colocá-lo em uma posição para ter um ano de destaque na carreira”, continuou.

