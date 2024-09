Para Magic Johnson, Bronny James precisa jogar na G League

Com Bronny James próximo da estreia na NBA, a lenda Magic Johnson opinou sobre o início do jovem na liga. Em entrevista ao programa Jimmy Kimmel, o ídolo do Los Angeles Lakers avaliou que o filho de LeBron James deve passar antes pela G League. Isso porque ainda conta com alguns pontos em que precisa desenvolver.

“Se eu fosse o Bronny James, diria ao meu pai para me deixar jogar na G League a temporada toda para que eu possa me desenvolver”, avaliou Magic Johnson.

O conselho de Johnson vem logo após informações de que Bronny deve estrear na rodada de abertura do Lakers. De acordo com Zach Lowe, ex-jornalista da ESPN, o técnico JJ Redick pretende escalar e utilizar o jovem armador contra o Minnesota Timberwolves, em 22 de outubro. Desse modo, LeBron e ele serão a primeira dupla de pai e filho a jogar juntos na história da NBA.

Magic, ainda assim, sabe que a estreia acontece principalmente pela influência do seu pai. Afinal, o Lakers deve utilizá-lo principalmente para realizar o sonho de LeBron James em entrar em quadra com o filho. No entanto, é uma condição normal, seria difícil imaginar que o armador pudesse receber logo de cara uma chance na liga.

Por USC, afinal, o jogador de 19 anos teve médias de 4.8 pontos e 2.8 rebotes e 2.1 assistências. Desde a chegada ao Lakers, por outro lado, ele recebeu duras críticas por suas atuações na Summer Laegue. . Durante a competição, ele alcançou sete pontos, 3.5 rebotes, 1.5 assistência e um roubo de bola. Então, está clara a necessidade dele evoluir.

Segundo Adrian Wojnarowski, então da ESPN, aliás, o Lakers sabe disso. Isso porque, desde julho, a franquia tem planos de incluir Bronny no time da G League após a estreia. O próprio técnico do time de desenvolvimento do Lakers, Dane Johnson, já confirmou que os calouros do Lakers devem passar pelo processo, até mesmo Dalton Knecht, 17ª escolha do Draft.

“A expectativa do time é que ele atue na G League, assim como qualquer prospecto de 19 anos selecionado na segunda rodada do Draft. Deve fazer parte do elenco durante a semana inicial para entrar em quadra com o pai. Todos os olhos vão estar voltados para esse evento. Depois, ele vai passar a maior parte do ano na liga de desenvolvimento”, revelou o experiente jornalista.

Bronny, no entanto, revelou não se importar com o ‘rebaixamento’. Em entrevista a Dave McMenamin, também da ESPN, o calouro comentou sobre a possibilidade de atuar na liga de desenvolvimento. “Estou ansioso para jogar basquete, não importa em que nível eu esteja jogando”, afirmou.

