Udonis Haslem compara Bronny James a Jrue Holiday

Antes mesmo da sua estreia na NBA, Bronny James teve seu estilo de jogo assimilado ao de Jrue Holiday. A comparação começou no ano passado, com o ex-jogador Gilbert Arena. Agora, foi a vez do ídolo do Miami Heat, Udonis Haslem, fazer um comentário semelhante. Segundo ele, durante o podcast The OGs, o filho de LeBron James pode impactar como o astro do Boston Celtics na NBA.

Para isso, contudo, Haslem reforça que Bronny deve ignorar as críticas. Os comentários negativos, afinal, são comuns pelo fato do jovem de 19 anos ser filho de LeBron. Em alguns casos, fãs da NBA citam que ele só conseguiu a vaga no Los Angeles Lakers por conta da influência do pai na equipe.

“Bronny tem feito um ótimo trabalho em ignorar o barulho e se concentrar nas coisas que pode se controlar. Quando ele fala ser tipo Jrue Holiday, acredito que ele pode chegar na NBA e ter um impacto semelhante”, afirmou Haslem.

O comentário é claro uma projeção sobre Bronny. O jovem, afinal, sequer jogou na NBA. Sua estreia, aliás, deve acontecer já na abertura da temporada 2023/24, segundo Zach Lowe, da ESPN. De acordo com o repórter, o técnico JJ Redick pretende escalar e utilizar o jovem armador contra o Minnesota Timberwolves, no dia 22 de outubro.

Não é novidade

A comparação entre Bronny James e Jrue Holiday não é uma novidade. Desde o ano passado, o ex-jogador Gilbert Arenas insiste na semelhança entre o filho de LeBron e o campeão da NBA com o Celtics. O ex-armador, inclusive, vai além. Segundo ele, o armador de 19 anos é ainda mais atlético do que o veterano.

“Bronny lembra-me Jrue, mas em uma versão mais atlética. Mais do que isso, ele é inteligente em quadra. Como sua estatura, imagino que possa fazer uns 19 pontos, sete rebotes e sete assistências por noite. Vai ser, além disso, um defensor de elite. Faz lances importantes quando importam. Eu acho que será uma perfeita segunda opção para qualquer time”, afirmou o ex-armador da liga.

Inspiração

As comparações, aliás, tem um motivo. Recentemente, Bronny afirmou que se inspira em jogadores com um físico semelhante, como é caso de Holiday. Portanto, o comportamento similar em quadra, com uma forte dedicação defensiva, se deve ao foco do jovem em emular o estilo de jogo do armador celta.

“Eu tento emular e tenho como exemplo jogadores como Jrue, Davion Mitchell e Derrick White. São atletas que se destacam nas funções que cumprem, antes de tudo. Eles têm um bom tempo de quadra e salário porque sempre estão muito focados em seus papeis. Simplesmente sabem o que precisam fazer em quadra para ganharem jogos”, contou o prospecto, em entrevista ao site HoopsHype.

