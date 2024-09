“Anthony Davis seria melhor jogador da NBA sem MVP na carreira”, lamenta Richard Jefferson

Anthony Davis surgiu como um fenômeno ao ser a primeira escolha do Draft de 2012 e prometia uma grande carreira na NBA. No entanto, o astro do Los Angeles Lakers nunca esteve perto de vencer o prêmio de melhor jogador da liga. Então, o ex-jogador e agora analista da ESPN, Richard Jefferson, lamentou caso ele não termine sua carreira com alguma premiação individual relevante.

De acordo com Jefferson, Anthony Davis pode ser o melhor jogador da história da NBA a não receber um dos dois prêmios ao longo de sua carreira. A fala foi no programa diário do canal, NBA Today.

“Davis é fantástico. Um jogador que está no auge, e que eu gosto muito. Se sua carreira terminasse hoje, sem um MVP ou sem um prêmio de Defensor do Ano, acho que seria algo histórico. É provável que ele se tornasse o jogador mais talentoso nesse sentido, sem prêmios. Espero que ele esteja em alguma dessas conversas na temporada 2024/25, porque seria merecido”, afirmou o ex-jogador.

Apesar de não ter vencido nenhum dos prêmios, Davis já esteve na disputa em algumas campanhas.

O craque foi votado na corrida para MVP em quatro oportunidades. Nas temporadas 2014/15, 2016/17 e 2017/18 pelo New Orleans Pelicans e na campanha de 2019/20 pelo Lakers. Suas melhores chances foram em 2018, quando ficou em terceiro na disputa vencida por James Harden e quando ficou em quinto na disputa de 2015, vencida por Stephen Curry.

Do mesmo modo, ele recebeu votos para o prêmio de Defensor do Ano em seis oportunidades. Elas foram em 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2017/18 pelo Pelicans, e nas campanhas de 2019/20 e 2023/24 pelo Lakers. Sua melhor chance, com certeza foi em 2020, quando foi derrotado por Giannis Antetokounmpo em decisão polêmica. Ele foi o terceiro em 2018, e o quarto colocado em 2015 e 2024.

Ainda assim, a carreira do craque é premiada. O astro foi All-Star em nove oportunidades, e esteve cinco vezes nos quintetos All-NBA e All-Defense. Ele liderou a liga em tocos por três vezes, e por fim, foi MVP do All-Star Game em 2017.

A temporada 2024/25 pode ser uma oportunidade para Davis. Vindo de sua temporada mais saudável em anos, e participando da equipe dos EUA campeã Olímpica, ele é o líder de um tume que ainda não gera as melhores expectativas em uma conferência complicado. Então, levar o Lakers a uma posição de mando de quadra ou destaque, poderia fazê-lo disputar um dos prêmios.

Apesar de um elenco sem reforços, Los Angeles ainda conta com a poderosa dupla do pivô com LeBron James, que jogará sua 22ª campanha na NBA, em 2024/25.

