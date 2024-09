JJ Redick avalia presenças de LeBron James e Anthony Davis nas Olimpíadas

Os dois astros do Los Angeles Lakers, LeBron James e Anthony Davis, estiveram na equipe dos EUA nas Olimpíadas de Paris em 2024. O histórico de lesões dos ídolos da franquia foi o grande ponto de preocupação em relação a participação de ambos no torneio com a USA Basketball. Mas não é algo que esteja ocupando a mente do novo treinador da equipe JJ Redick.

O técnico foi o convidado do podcast LakeShow do canal Spectrum. Lá, ele afirmou não estar nem um pouco preocupado com a questão, e que os astros são profissionais.

“Sendo honesto, não estou muito preocupado com isso. O profissionalismo desses caras é do mais alto nível. Então, confio neles em todo os sentidos. Mas eu não tenho a menor dúvida de que eles estarão a disposição e em 100% de suas forças quando 22 de outubro chegar. Vamos trabalhar com o pessoal da preparação para colocá-los nas melhores condições possíveis. Eles estarão com a gente nos treinamentos, na pré-temporada e tenho certeza de que estarão prontos para a fase regular da NBA”, garantiu.

Ambos os craques foram vitais na conquista da medalha de ouro estadunidense. James foi um dos três atletas titulares em todas as partidas e terminou como MVP do torneio. Do mesmo modo, Anthony Davis foi um dos reservas mais impactantes da equipe com seu ótimo trabalho defensivo.

A temporada da equipe da Califórnia começa no dia de abertura da NBA, em duelo com o Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards. Mas o começo da campanha é sempre muito importante para definir os rumos da temporada.

Uma das pessoas que está preocupada com o começo de ano do Lakers, é Shaquille O’Neal. Mas não devido aos trabalhos de LeBron James e Anthony Davis nas Olimpíadas, e sim com o começo de trabalho de um técnico calouro como Redick.

“Acho que será difícil, principalmente no começo. Você sabe, treinadores são inteligentes, mas precisam ganhar respeito. Se eu fosse um desses jogadores experientes e tenho um jovem ex-jogador como técnico e que era pior do que eu, haveria algum nível de desrespeito. Acho que James e Davis vão dar o seu melhor para manter tudo em ordem nesse processo, mas é uma resposta interessa que Redick e os jogadores terão que dar”, explicou o ídolo da franquia.

E o ex-comentarista da ESPN está apostando em trabalho duro para responder a desconfiança de algumas pessoas no novo trabalho. Redick também explicou como foi a abordagem para montar sua equipe técnica e o quanto ele deseja trabalhar para fazer as coisas funcionarem em Los Angeles.

“Estou ansioso. Mas é tudo sobre trabalho. Estar aqui treinando, com os caras na academia, planejar as coisas que vamos executar, eu adoro isso. É legal porque estamos montando o quebra cabeça por aqui. E estou muito feliz em ter ótimas pessoas ao meu lado para isso. Nate McMillan, Scotty Brooks, Bob Beyer, é uma equipe muito boa. O que eu queria garantir sobretudo, era que pessoas viciadas em trabalhar estariam ao meu lado. E é essa a nossa maior qualidade. Não vamos parar até que as coisas funcionem”, concluiu.

