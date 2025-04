Deni Avdija cresce em reta final e se torna principal jogador do Blazers

Deni Avdija vem aproveitando a reta final da temporada para se tornar o principal jogador do Portland Trail Blazers. Embora a equipe tenha chances remotas de playoffs, o ala vem mostrando que pode ser confiável com a bola nas mãos, tanto pontuando quanto armando o jogo.

Em março de 2025, por exemplo, teve médias de 23.4 pontos, 9.8 rebotes e 5.2 assistências, com 45.7% de aproveitamento de três. Seus números na temporada são mais tímidos, com 16.9 pontos e 7.3 rebotes, mas é justamente nas últimas semanas em que ele se destacou mais.

Vale lembrar que o israelita assinou, no início de 2024/25, um contrato quatro anos e US$ 55 milhões com o Blazers. Dessa forma, é um dos contratos mais baixos da NBA para seu nível de produção.

O jogador havia sido draftado pelo Washington Wizards em 2020. No entanto, o time da capital americana, após assinar um novo acordo com ele, o enviou para Portland na última offseason.

“Era de noite na minha casa, em Israel, e me acordaram. Vi que fui trocado e foi difícil pra mim. Todas minhas amizades com os caras em Washington, a cidade, a torcida, tudo sumiu em um instante. Mas agora as coisas estão bem em Portland”, contou o jogador.

Além disso, Avdija ainda refletiu sobre a decisão do Wizards em trocá-lo. “Eu posso controlar como eu jogo, como eu treino, como eu me preparo. No entanto, se quiserem me trocar, está acima de mim, certo? Não controlo isso. Eu só faço o possível para vencer jogos”.

Por outro lado, Washington recebeu foi Malcolm Brogdon, Carlton Carrington, uma escolha de primeira rodada de 2029 e escolhas de segunda rodada de 2028 e 2030 de Portland.

Agora no Blazers, contudo, ele mostra evolução. A equipe soma 34 vitórias e 44 derrotas, mas o prognóstico para os próximos anos melhorou com o desempenho na reta final da fase regular. Jovens jogadores como Toumani Camara, Anfernee Simmons, Shaedon Sharpe e Scoot Henderson chama a atenção. Além disso, o técnico Chauncey Billups conseguiu uma boa segunda metade da temporada.

Dessa forma, como o principal jogador do Blazers, Deni Avdija vem respondendo bem. Embora possa ser visto como um jogador que se beneficia de uma equipe que não tem grandes ambições, as sensações são boas.

