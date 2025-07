Hawks reage de forma hilária após oferta de troca do Pelicans

Um dos principais momentos do Draft 2025 da NBA foi uma oferta de troca do New Orleans Pelicans para o Atlanta Hawks. Na noite da seletiva, o time de Lousiana ofereceu à equipe da Geórgia a 23ª escolha e uma pick de primeira rodada em 2026. Em troca, pediu a 13ª seleção.

O Hawks aceitou a oferta do Pelicans e os times fizeram suas escolhas. Com a 13ª seleção, New Orleans escolheu o pivô Derik Queen, da Universidade de Maryland. Atlanta, enquanto isso, selecionou o ala-pivô Asa Newell.

Até então, tudo aconteceu conforme esperado. O Pelicans subiu no Draft para selecionar o jogador que buscava, enquanto Atlanta conseguiu o nome que esperava ter antes. No entanto, na oferta de troca de New Orleans houve uma surpresa: uma escolha de primeira rodada no Draft de 2026, que promete ter uma das melhores classes dos últimos.

A escolha, além disso, não tem qualquer proteção. Então, o Hawks terá a seleção mesmo que o Pelicans tenha uma das piores campanha das NBA. Algo esperado, uma vez que New Orleans trabalha na reconstrução do elenco e vem do segundo pior recorde do Oeste em 2025/26.

Portanto, é provável que o Hawks seja premiado com uma escolha top 5 graças à oferta de troca do Pelicans.

O cenário de momento deixa claro que o Hawks foi quem venceu na troca com o Pelicans. Na época da oferta, inclusive, a diretoria de Atlanta demorou para acreditar que a proposta era verdadeira. De acordo com Shamit Duan, do podcast In The NO, o vice-presidente Bryson Graham até questionou à diretoria de New Orleans se a oferta era real.

“O vice-presidente do Hawks não conseguia acreditar no que estava sendo oferecido pelo Pelicans. Ele pediu a confirmação várias vezes para ter certeza de que a escolha de 2026 sem proteção fazia parte do acordo. Ele chegou, aliás, a ligar para Joe Dumars, do Pelicans, para confirmar por conta própria. A expectativa era de que Dumar não percebesse e a troca não fosse cancelada. Ainda assim, New Orleans manteve a proposta e o Hawks saiu com um roubo”, disse Duan.

Por fim, o Hawks agora aguarda para utilizar a escolha do Pelicans em 2026. Caso o time de New Orleans termine com uma das piores campanhas, é provável que Atlanta seja premiado com uma seleção no top-3 ou 5 para tentar selecionar AJ Dybantsa, Darryn Peterson ou Cameron Boozer, que são os nomes mais cotados para o topo do Draft no próximo ano.

