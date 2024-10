Anthony Davis confirma influência na contratação de JJ Redick no Lakers

O astro Anthony Davis foi fundamental para a contratação de JJ Redick pelo Los Angeles Lakers. Aos 31 anos, o astro é considerado o principal nome a longo prazo da franquia, enquanto LeBron James está em final de carreira. Desse modo, diferentes jornalistas apontaram que a equipe aguardou a opinião do camisa 3 para contratar o substituto Darvin Ham.

Durante o Media Day do Lakers, Anthony Davis confirmou a influência na contratação de Redick. Segundo ele, o técnico o impressionou após a conversa quem tiveram. Desse modo, não havia dúvidas que ele seria o nome ideal para conduzir a franquia nos próximos anos.

“Os princípios e os esquemas que Redick queria trazer para o nosso time chamara minha intenção. E eu passei isso para o Rob Pelinka, o deixando que fizesse seu trabalho a partir daí”, revelou Davis, durante a entrevista coletiva.

Durante a conversa, Davis certamente notou uma grande diferença entre Redick e Ham. Embora se experiência na função, o novo comandante sempre deixou claro que teria um estilo completamente diferente do seu antecessor. As mudanças, aliás, aconteceram logo nos primeiros treinos da pré-temporada do Lakers.

De acordo com Dan Woike, do jornal Los Angeles Times, os treinamentos do novo treinador abordaram “mais basquete ao vivo”. Ou seja, contou com mais jogadas de um contra um ou três contra três. Portanto, uma mudança considerável em relação a Ham. “Esses treinos são o primeiro passo na relação entre JJ Redick, sua comissão técnica e os jogadores. A primeira impressão pode dar uma ideia de como o novo técnico vai trabalhar”, informou Woike.

No novo estilo, inclusive, Redick também pretende envolver Davis. De acordo com o astro, o treinador o informou que deseja explorar sua habilidade no arremesso do perímetro. Durante os últimos anos, o pivô praticamente não tentou da zona de três pontos. No entanto, o técnico acredita que a retomada por representar em um grande diferença para o Lakers.

“Temos um dos melhores arremessadores da história como nosso técnico, JJ [Redick]. Ele tem me pressionado o verão inteiro sobre arremessar de três. Mesmo nas Olimpíadas, quando eu fiz uma cesta de três, ele me mandava uma mensagem: ‘É isso que eu quero ver.’ Coisas assim. Para ele, definitivamente será sobre arremessar mais de três. Mas para mim, eu só tento trabalhar em tudo. Não há nada no meu jogo que eu não possa melhorar ou aperfeiçoar”, completou Davis.

