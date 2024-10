Em seu último ano na NBA, Kobe Bryant tentou levar Wade e Cousins para Lakers

Em seu último ano no basquete, Kobe Bryant fez um grande esforço para montar um time mais competitivo no Los Angeles Lakers. O ícone do basquete queria trazer Dwyane Wade e DeMarcus Cousins para o Lakers lutar por um último título da NBA. De acordo com a jornalista Ramona Shelburne, da ESPN, as conversas ocorreram em 2015, antes de Kobe se aposentar.

Kobe sempre quis encerrar a carreira com mais um título, enquanto sabia que o time precisava de mais estrelas. Wade e Cousins eram grandes nomes da NBA na época, mas seria bem difícil o Lakers fazer tais contratações. A ideia era formar um novo supertime em Los Angeles. Então, muitos fãs acreditavam que poderia ser possível.

Dwyane Wade, então no Miami Heat, ainda estava no auge da carreira. Ele já tinha conquistado três títulos, enquanto era um dos melhores alas-armadores da NBA. A amizade entre Kobe e Wade também era forte. Ambos jogaram juntos na seleção americana, algo que poderia repetir em Los Angeles.

DeMarcus Cousins, por sua vez, era um dos pivôs mais dominantes. Cousins jogava pelo Sacramento Kings, mas estava se destacando cada vez mais. Ou seja, se o time não melhorasse rapidamente, ele poderia pedir para sair. Apesar de não acontecer exatamente assim, ele acabou indo em troca para o New Orleans Pelicans pouco depois.

Kobe conversou com a direção do Lakers para discutir tais possibilidades. Enquanto isso, ele sabia que o time precisava de mudanças drásticas. O Lakers vinha de temporadas difíceis. Ou seja, a pressão para voltar aos playoffs era grande.

No entanto, as negociações não avançaram. Wade optou por permanecer em Miami, mas isso mudou ao fim da temporada 2015/16. Ele assinou com o Chicago Bulls, apesar de insistir em ficar na Flórida. Por outro lado, Cousins decidiu ficar no Kings, o que deu certo apenas até 2016/17, quando foi para o Pelicans. As trocas não se concretizaram, no fim das contas.

O desejo de Kobe de fortalecer a equipe tinha apenas um objetivo: vencer. Ele acreditava que, com as peças certas, o Lakers poderia voltar a ser campeão.

Kobe se aposentou em 2016, mas sua despedida foi emocionante, ao anotar 60 pontos diante do Utah Jazz. O Lakers, por sua vez, continuou em busca de uma nova identidade. Anos depois, a equipe finalmente conseguiu trazer estrelas, como LeBron James e Anthony Davis. O título chegou, mas Bryant já não estava mais presente.

Kobe Bryant não só impactou o basquete, mas também inspirou gerações. Sua determinação e visão sobre o jogo continuam a ser um exemplo para muitos. As tentativas de formar um último supertime mostraram o desejo de vencer.

Seu legado vive através do Lakers e dos fãs. A história das trocas que ele tentou fazer apenas adiciona mais um capítulo à sua trajetória.

