Por Anthony Davis, Lakers busca troca de pivôs na NBA

Não é surpresa para ninguém que o Los Angeles Lakers vem consultando times da NBA por troca de pivôs após pedido de Anthony Davis. De acordo com o jornalista Dave McMenamin, da ESPN, o astro deixou clara a preferência por voltar a jogar como ala-pivô. Desde então, a equipe californiana foi atrás de opções para o setor.

Mas o problema esbarra em um só. Caso Anthony Davis tenha alguma lesão, será necessário improvisar. Isso porque Rui Hachimura seria a principal moeda de troca. Enquanto isso, Jarred Vanderbilt ainda segue trabalhando para retornar às quadras após lesão. Segundo o repórter Jovan Buha, do The Athletic, é pouco provável que Vanderbilt esteja pronto para a estreia. Para piorar, Christian Wood está fora por longo período e só volta após a segunda quinzena de novembro.

Ou seja, não adianta fazer uma troca para “sofrer” depois sem um reserva. Apesar de LeBron James poder atuar na posição, o time ainda precisaria de alguém específico do setor.

Então, a diretoria do Lakers trabalha com duas ideias. Primeiro, é entender quem pode chegar do mercado agora e assumir a titularidade no garrafão. Depois, saber qual é o prazo real de Vanderbilt para Anthony Davis não ficar “sozinho” na posição.

Nas últimas semanas, o nome que mais apareceu foi o de Clint Capela, do Atlanta Hawks. No entanto, seu salário obrigaria ao time californiano enviar, além de Hachimura, contratos como o de Max Christie ou Jalen Hood-Schifino e o expirante de Wood. Mas a diretoria acha o preço “salgado demais” dar dois ou três jogadores por um atleta que tem acordo só até o fim da temporada 2024/25.

Sem a confirmação de que Vanderbilt estará saudável em pouco tempo, o Lakers não vai fazer troca, seja por quem for. A não ser que a equipe receba, além de um pivô titular, um ala-pivô no negócio. Neste caso, ainda existe uma alternativa e o time seguiria com Hachimura.

Seria enviar Max Christie e Christian Wood por Jonas Valanciunas, que está no Washington Wizards. Aliás, a partir de hoje, o time pode envolver Christie em troca. Aí, sim, seria possível o Lakers agradar Anthony Davis com a troca por um pivô que o time já queria na agência livre da NBA. De acordo com rumores, o lituano estava “na lista de LeBron”.

E como Valanciunas já passou do período de moratória, existe a chance de algo acontecer ali.

Claro, de acordo com especulações.

Por fim, existe uma outra ideia. Neste caso, seria pelo pivô Nikola Vucevic, do Chicago Bulls. Então, o Lakers teria de mandar Hachimura e Wood, que funcionaria. De novo, faltaria um reserva.

O fato é que o Lakers quer trazer alguém para ajudar Davis no garrafão, mas com experiência. Valanciunas, por exemplo, está com 32 anos. Capela, por outro lado, tem 30. Enquanto isso, Vucevic está próximo de completar 34. Dos que estão “disponíveis”, os três seriam os mais fáceis de negociar.

Nesta sexta-feira, o Lakers encara o Minnesota Timberwolves na rodada de abertura da pré-temporada da NBA.

