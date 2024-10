Como a dupla LeBron e Bronny James vai atingir marca histórica de Kobe na NBA

Bronny e LeBron James estream em 2024/25 já com um recorde histórico da NBA. Os dois, afinal, serão a dupla de pai e filho com mais pontos na história da liga. A marca, até o momento, pertence a Kobe Bryant e Joe ‘Jellybean’ Bryant, que somam 38.895 pontos em suas respectivas carreiras na liga.

LeBron, porém, inicia a temporada com 40.474 pontos na carreira, sendo o maior número da história. Desse modo, sozinho, o astro do Los Angeles Lakers tem dois mil pontos a mais do que a dupla Bryant. Portanto, basta Bronny entrar em quadra para conseguir somar ao lado do seu pai e conquistar o primeiro lugar na marca.

A primeira partida de Bronny ao lado de LeBron James na NBA deve acontecer já na rodada de abertura. De acordo com Zach Lowe, da ESPN, o técnico JJ Redick pretende escalar e utilizar o jovem armador contra o Minnesota Timberwolves, em 22 de outubro. “Isso vai acontecer, para que eles passem a bola um para o outro ou algo do tipo”, afirmou o jornalista.

Além do recorde, os dois serão a primeira dupla de pai e filho juntos na mesma quadra da NBA. Em 78 anos de história, afinal, jamais um caso do tipo aconteceu, sendo que os pais já estavam aposentados quando seus filhos estrearam na liga.

A estreia do armador, portanto, deve ser protocolar. Isso porque o Lakers deve utilizá-lo principalmente para realizar o sonho de LeBron James em entrar em quadra com o filho. Enquanto isso, não há expectativas para que ele tenha muitos minutos em quadra, com exceção de uma grande partida inaugural pela franquia.

Leia mais sobre LeBron e Bronny James!

Confira a lista de duplas de pai e filho com mais pontos na história da NBA:

Joe “Jellybean” Bryant e Kobe Bryant

Joe (5.252 pontos) + Kobe (33.643) = 38.895

Dell Curry e Stephen Curry

Dell (12.670) + Stephen (23.668) = 36.338

Mychal Thompson e Klay Thompson

Mychal (12.810) + Klay (15.531) = 28.341

Dolph Schayes e Danny Schayes

Dolph (18.438) + Danny (8.780) = 27.218

Rick Barry e Brent Barry

Rick (18.395) + Brent (8.488) = 26.883

Tim Hardaway e Tim Hardaway Jr.

Tim Hardaway (15.373) + Tim Hardaway Jr. (10.307) = 25.680

Jimmy Walker e Jalen Rose

Walker (11.655) + Rose (13.220) = 24.875

Patrick Ewing e Patrick Ewing Jr.

Patrick Ewing (24.815) + Patrick Ewing Jr. (3) = 24.818

Rick Barry e Jon Barry

Rick (18.395) + Jon (4.715) = 23.110

Gary Payton e Gary Payton II

Gary Payton (21.813) + Gary Payton II (1.081) = 22.894

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo?

