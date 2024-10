LeBron James evita pressão para temporada do Lakers: “Sem expectativas”

O astro LeBron James inicia em 2024/25 sua sétima temporada pelo Los Angeles Lakers. No entanto, diferente dos últimos anos, o camisa 23 não carrega a mesma pressão de ser campeão da NBA. Isso representa uma mudança na carreira do lendário jogador, que tem mantido as expectativas em baixa, como destacou em entrevista durante o Media Day da franquia.

“Eu estou sem expectativas para a temporada 2024/25 do Lakers”, afirmou LeBron James. “E seria injusto colocar expectativas sobre nós agora. Desse modo, a única coisa em que podemos contar uns com os outros é em como vamos para os treinos e como trabalhamos todos os dias”, completou o astro.

O comentário de James serve para proteger uma equipe em processo de reformulação na NBA. O Lakers, afinal, contratou recentemente o técnico JJ Redick, que ainda não possui experiência como treinador na liga. Além disso, jovens jogadores como Dalton Knecht e Bronny James são os principais reforços para a temporada 2024/25.

Sem grandes adições, o Lakers não está entre os favoritos ao título da NBA. A ideia, aliás, é criar uma identidade diferente da que a franquia vinha construindo nos últimos anos. Para isso, Redick reuniu os jogadores pela primeira vez esta semana, em um jantar em Beverly Hills, para discutir os novos valores e a identidade do time.

“Foi um ótimo primeiro dia. Todos os detalhes foram bem trabalhados. Portanto, é um aprendizado para todos nós. Estamos todos aprendendo em tempo real”, admitiu LeBron.

Momento histórico

Além da reformulação do Lakers, a nova temporada marca um momento histórico para LeBron. Então, em uma carreira cheia de recordes, ele será o primeiro jogador da NBA a atuar ao lado do próprio filho, Bronny James. O marco está previsto para o dia 22 de setembro, em um confronto contra o Minnesota Timberwolves.

Em 78 anos de NBA, esta será a primeira vez que pai e filho jogam juntos. Para celebrar o momento, o Lakers está planejando algo especial na Crypto.com Arena. Por fim, de acordo com o técnico JJ Redick, a equipe está traçando estratégias para fazer desse momento algo memorável.

“Obviamente, discutimos isso como comissão técnica e abordamos alguns detalhes de como poderia acontecer”, afirmou Redick em coletiva de imprensa. “No entanto, ainda não nos comprometemos com nada. Então, haverá uma discussão quando estivermos todos juntos, incluindo Bronny e LeBron James”, acrescentou.

