Timberwolves atropela Lakers em estreia de Bronny James

Sem LeBron James e Anthony Davis, o Los Angeles Lakers recebeu o Minnesota Timberwolves, que não contou com Anthony Edwards. A partida, que aconteceu em Palm Springs, na Califórnia, teve Minnesota dominando o primeiro tempo, mas a situação mudou na segunda etapa. O jogo serviu, também, para Bronny James e Dalton Knecht fazerem suas estreias pelo Lakers, enquanto Donte DiVincenzo e Rob Dillingham fizeram suas primeiras partidas com a camisa do Timberwolves na vitória por 124 a 107.

Julius Randle e Donte DiVincenzo chegaram ao Timberwolves apenas nos últimos dias após troca, enquanto o primeiro não enfrentou o Lakers. E DiVincenzo anotou seus 11 pontos no primeiro quarto. Aliás, ele sequer retornou para o embate, assim como os outros titulares.

As equipes começaram frias, acertando apenas quatro das primeiras 13 tentativas. Mas as coisas mudaram. Ao menos, para um dos times. O Timberwolves tratou de converter seus arremessos, enquanto o Lakers seguia errando. Assim, Minnesota já liderava por 13 a 5. Então, Max Christie e Rui Hachimura comandaram a reação de Los Angeles. Após cesta do japonês, o Timberwolves vencia por 16 a 13. No entanto, foi por pouco tempo. Minutos depois, Donte DiVincenzo teve uma grande sequência e seu time terminou o primeiro quarto liderando por 36 a 23.

Mas no segundo período, a situação ficou ainda pior para a equipe de Los Angeles. O calouro Rob Dillingham comandou o início do quarto com cestas de três e Minnesota vencia por 46 a 25. Bronny James não acertava os arremessos, enquanto o Timberwolves abria vantagem sobre o Lakers. Por outro lado, já contabilizava dois bloqueios. Mas os anfitriões eventualmente conseguiram encostar no placar, especialmente com Austin Reaves. Ao fim do primeiro tempo, Minnesota vencia por 58 a 49.

Então, na volta dos vestiários, o Lakers voltou a pressionar e seguiu cortando a diferença do Timberwolves. Mas com um detalhe: os titulares de Minnesota não voltaram para o segundo tempo. Em questão de minutos, Los Angeles encostou de vez. Dalton Knecht e Gabe Vincent vieram do banco e acertaram de três. Assim, a diferença despencou para apenas um ponto. Josh Minott fez de três para Minnesota e deixou em 91 a 86. Armel Traore descontou para o time californiano, mas os visitantes fecharam o quarto em 95 a 88.

Por fim, nos últimos 12 minutos, a quadra estava repleta de reservas. Em grande jogada entre Bronny James e Jalen Hood-Schifino, o Lakers cortou para quatro, enquanto o Timberwolves estava “apagado”. Mas Minnesota voltou a se organizar e passou a abrir vantagem. Então, em poucos minutos, o placar já estava em 113 a 99. Depois, o marcador apontava 118 a 100.

Rob Dillingham fez grande partida, assim como Luka Garza e Josh Minott. Os três serão reservas durante a temporada 2024/25 da NBA. Bronny James, por outro lado, fez dois pontos (1-6), enquanto teve três tocos em 16 minutos.

Minnesota Timberwolves 124 x 107 Los Angeles Lakers

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Garza 20 9 1 1 0 Josh Minott 22 8 1 3 2 Rob Dillingham 21 1 4 0 0 Donte DiVincenzo 11 2 1 0 0 Daishen Nix 10 0 2 1 0

Três pontos: 15-37; Minott: 4-6

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Dalton Knecht 16 3 1 1 1 Austin Reaves 16 5 7 3 0 D’Angelo Russell 14 0 3 1 1 Max Christie 11 7 2 1 2 Gabe Vincent 11 0 0 1 0

Três pontos: 10-32; Vincent: 2-4

New Zealand Breakers 87 x 116 Utah Jazz

Mas a rodada de estreia da pré-temporada da NBA ainda teve outro jogo. O Utah Jazz enfrentou o New Zealand Breakers e venceu por 116 a 87. O time de Auckland contou com Jonah Bolden, ex-jogador do Philadelphia 76ers e Phoenix Suns, enquanto o treinador é bastante conhecido no basquete, Petteri Koponen. Aliás, ele foi o assistente do San Antonio Spurs na última Summer League.

Apesar de o Breakers fazer um grande primeiro período (29 a 29), o Jazz tomou conta do segundo e os times foram para o intervalo com o placar em 63 a 47. Então, na volta do intervalo, Utah foi ainda melhor e abriu 20. Então, Johnny Juzang fez cinco cestas de três e o time de Salt Lake City garantiu o triunfo.

New Zealand

Jogador PTS REB AST STL BLK Parker Jackson-Cartwright 16 2 9 3 0 Karim Lopez 13 7 3 2 1 Jonah Bolden 13 6 0 0 1 Sam Mennenga 10 5 2 1 0 Mojave King 11 2 2 0 0

Três pontos: 11-46; Bolden: 3-7

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Johnny Juzang 19 1 1 0 0 Lauri Markkanen 13 3 0 0 0 Keyonte George 12 0 5 0 0 Brice Sensabaugh 12 6 2 3 0 John Collins 12 3 0 0 0

Três pontos: 12-30; Juzang: 5-6

