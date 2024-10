Os 30 melhores jogadores da NBA para a temporada

Afinal, quem são os 30 melhores jogadores da NBA para a próxima temporada? É um ranking, então varia ano a ano. Imagine, então, quando você chama outras sete pessoas que trabalham ou trabalharam no Jumper Brasil, além de leitores que colaboram. Aí, sim, não tem unanimidade. Ou tem?

De acordo com os oito votantes, quase todos indicaram que a primeira posição teve um dono: Nikola Jokic, pivô do Denver Nuggets. Mas os três prêmios de MVP nos últimos quatro anos facilitam a escolha. A briga maior ficou do segundo ao quinto, pois cada um votou de uma forma. Enquanto alguns indicaram Luka Doncic, outros colocaram Giannis Antetokounmpo. Por fim, Shai Gilgeous-Alexander e Joel Embiid também apareceram na segunda posição.

Quais são os critérios, afinal?

Simples. Primeiro, é pensar na temporada 2024/25 da NBA e eleger os seus 30 melhores jogadores. Mas é importante ressaltar que chances de lesões (daquelas que o atleta perde muitas partidas), chance de sair em troca e evolução ou queda de rendimento de um ano para o outro, também fazem parte de tudo.

Ou seja, todos os critérios foram avaliados a cada jogador. E é justamente aí que nós ficamos na dúvida sobre determinados atletas.

Votaram: Gustavo Freitas, Gustavo Lima, Higor Goulart, Matheus Carvalho, Ricardo Stabolito, além dos leitores/colaboradores Julio Luizelli, Jr e Michel Moral.

Veja como ficou a lista dos melhores jogadores da NBA para a temporada 2024/25

30. Kyrie Irving (Dallas Mavericks) 25 pontos

Apesar de não ser a primeira opção ofensiva no Mavs, Irving teve uma temporada incrível em 2023/24. No entanto, com Klay Thompson na área, ele pode diminuir um pouco sua pontuação na próxima temporada da NBA.

29. De’Aaron Fox (Sacramento Kings) 33

Não era para estar tão atrás na lista, mas aqui tem a ver com números individuais, também. Então, Fox entra em vigésimo nono por conta da contratação de DeMar DeRozan. Em um Kings que já tinha Domantas Sabonis, então é fácil entender.

28. Karl-Anthony Towns (New York Knicks) 35

Towns vai voltar a jogar na função que atuou até duas temporadas atrás, enquanto não terá nenhum “rival” para ocupar seu lugar no Knicks. Mas ele chega sabendo que é segunda opção ofensiva, atrás de Jalen Brunson.

27. Zion Williamson (New Orleans Pelicans) 43

Há algumas semanas, mostramos uma foto de Zion Williamson bem mais magro, mas na apresentação no Pelicans ele já estava mais próximo do que vimos nos últimos anos. Assim como nos comentários daquela matéria, todo mundo fica desconfiado sobre sua real motivação. É preciso cuidar do corpo, afinal.

26. Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) 53

Maxey, naturalmente, estaria acima. Mas com Paul George e Joel Embiid no Sixers, fica difícil ele superar os números da última temporada. Mais ou menos o que aconteceu com Fox na lista.

25. Paolo Banchero (Orlando Magic) 56

Embora ainda seja muito jovem, Banchero já colocou o Magic nos playoffs. Então, sua presença na lista é apenas um reconhecimento de que está no caminho certo.

24. Paul George (Philadelphia 76ers) 58

Muita gente está desconfiada sobre a contratação de Paul George pelo Sixers. É ótimo jogador, mas sofre lesões que fazem ele perder muito tempo. Aliás, não foi só o Los Angeles Clippers quem viu tal tendência. Mas a torcida é para que esteja saudável e consiga contribuir da melhor forma em seu novo time.

23. Damian Lillard (Milwaukee Bucks) 59

A decisão de ir para o Bucks era por conta de uma chance maior de título. Mas em seu primeiro ano por lá, Lillard passou vários jogos tentando entender quem ele era naquela equipe. O que ninguém entendeu, por exemplo, foi Giannis Antetokounmpo dizendo que o time era de Lillard. Fez zero sentido.

22. Jimmy Butler (Miami Heat) 62

Bem, aparentemente, Butler quer um contrato máximo. Então, vai ter de jogar sério desde o início da temporada regular. Enquanto muita gente duvida que aconteça, ele apareceu com um cabelo normal. Vamos ver.

21. Bam Adebayo (Miami Heat) 67

Enquanto Butler lida com seu contrato, Adebayo é o melhor defensor sem reconhecimento da NBA. Sem problemas, entretanto. Ele segue jogando bem, mas pode ser sua melhor temporada ao lado de seu colega.

20. Domantas Sabonis (Sacramento Kings) 69

É a presença de DeRozan, fique tranquilo. Apesar de não ser um bom defensor (e não é mesmo), Sabonis empilha números a cada temporada. E não é por acaso. O pivô vem crescendo de produção todo ano, embora já tenha oito anos de NBA.

19. Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) 84

Bem, aqui tem a ver com as lesões, né? Ficou “inteiro” a temporada passada, mas chegou nos playoffs e se machucou. Então, o 19° lugar não chega a ser absurdo por isso. Mas em termos de talento, definitivamente, Kawhi Leonard está entre os dez melhores.

18. Ja Morant (Memphis Grizzlies) 93

Chega, né? Agora, sem lesões, sem suspensões, por favor. Ja Morant é um jogador espetacular, então todos torcemos para que ele se ajuste e jogue bem. Se voltar a atuar naquele nível, o Grizzlies vai brigar pelos primeiros lugares do Oeste.

17. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) 114

Líder em assistências na última temporada, Haliburton teve uma lesão que deixou muita gente por entender o que aconteceu com o arremesso. Mas tudo bem. Vamos aguardar o início de 2024/25 para ter uma ideia se houve algum tipo de consequência.

16. Jaylen Brown (Boston Celtics) 115

MVP das finais, Jaylen Brown ficou de fora das Olimpíadas. Reclamou (muito), mas estará na edição de 2028.

15. Victor Wembanyama (22) 129

Chegamos ao top 15 com o francês na lista. Tem tudo para entrar no top 10 já do próximo ano, pois seu talento é algo muito acima do que mostrou no início da última temporada. Então, vamos ver onde ele vai parar daqui alguns anos. A votação, com certeza, reflete toda expectativa.

14. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) 135

Grande nome do Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell está entre os melhores jogadores da NBA há algum tempo, então não seria diferente para a próxima temporada. Falta, entretanto, um avanço maior nos playoffs.

13. Devin Booker (Phoenix Suns) 138

O lado defensor que muita gente que acompanha NBA e não conhecia de Booker foi visto nas Olimpíadas. Então, ele vai continuar jogando daquele jeito no Suns e liderando a equipe ao lado de Kevin Durant. A tendência é que o time brigue pelo topo do Oeste.

12. Anthony Davis (Los Angeles Lakers) 157

Parece que Davis está assumindo cada vez mais o Lakers, mas enquanto existir LeBron James por lá, dificilmente será “o cara”. Talento para isso, no entanto, ele possui de sobra.

11. Jalen Brunson (New York Knicks) 169

Você sabia que Brunson ficou em primeiro na votação para o MVP entre os que nasceram nos EUA? Pois é. E é apostando na sequência que acabamos colocando o armador do Knicks em 11°. E pode ser ainda mais, o que é assustador. Quem o viu nos playoffs, sabe.

10. Jayson Tatum (Boston Celtics) 170

OK, Jayson Tatum não jogou muito nas Olimpíadas. Mas sem problemas. Ele vai entrar “mordido” na temporada e tentar conquistar o bi com o Boston Celtics.

9. Kevin Durant (Phoenix Suns) 175

Ainda tem gasolina no tanque, definitivamente. Durant mostrou na última temporada e, depois, nas Olimpíadas, que segue sendo um cestinha incrível. O Suns agradece por isso.

8. LeBron James (Los Angeles Lakers) 184

Vigésima segunda temporada, vamos lá. Muita gente acha que LeBron James vem mais para uma campanha de despedida, de celebração por jogar ao lado do filho. No entanto, ele ainda quer vencer e vai fazer de tudo para ser campeão. A questão é: a diretoria vai fazer o mesmo?

7. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) 188

Edwards mostrou que já é um superastro na NBA, então não foi difícil o colocar entre os melhores jogadores. Sem Towns, ele pode ser ainda mais espetacular. Aguarde.

6. Stephen Curry (Golden State Warriors) 203

O homem segue querendo título, mas o Warriors não fez grandes contratações. Stephen Curry vem reclamando disso, apesar de ter seus pitacos em cada um dos reforços.

5. Joel Embiid (Philadelphia 76ers) 242

Enfim, chegamos ao top 5. Embiid, saudável, briga por MVP todo ano. Mas sua aparição nos playoffs e na seleção dos EUA deixaram muita gente em dúvida sobre o que ele vai fazer em 2024/25. Claramente, o pivô não estava bem. Além disso, ele mesmo disse que quer ser mais uma “isca” para que Tyrese Maxey e Paul George brilhem. Vamos acompanhar, então.

4. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) 269

Enquanto o Thunder vem se tornando um dos times mais temidos no Oeste, Gilgeous-Alexander cresce de produção a cada ano. E com a saída de Josh Giddey, a bola vai ficar ainda mais em suas mãos. Não se espante caso ele apareça como favorito ao MVP dentro de dois meses.

3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) 298

Um veterano de 29 anos e 12 temporadas na carreira. O próprio Antetokounmpo disse que não é veterano, mas com tantas campanhas na NBA não pode ser um jogador qualquer. O fato é que ele vem querendo apagar as últimas edições dos playoffs da memória. Então, ele vai jogar tudo o que pode logo de cara para não sofrer depois.

2. Luka Doncic (Dallas Mavericks) 325

Luka Doncic já é um dos melhores jogadores da NBA há algum tempo, mas levar o Mavs às finais na última temporada o coloca ainda acima. Ele só tem 25 anos e já vai para a sétima temporada na liga. Assustador o talento do esloveno.

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets) 390

Por fim, Nikola Jokic aparece em primeiro. Não chega a ser uma surpresa, até pelos prêmios de MVP que já ganhou. Mas a janela de título do Nuggets está na metade, como citou o GM Calvin Booth. Portanto, enquanto Jokic puder ser incrível, ele será. Depois, vai poder cuidar de seus cavalos.

Também receberam votos para os 30 melhores jogadores da NBA para a próxima temporada

31. Scottie Barnes 14

32. Trae Young 9

33. James Harden 6

34. Jrue Holiday 5

35. Julius Randle 5

36. Lauri Markkanen 4

37. ⁠Rudy Gobert 3

38. DeMar DeRozan 2

39. Chet Holmgren 2

40. Jalen Williams 1

41. Pascal Siakam 1

