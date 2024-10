Com Jimmy Butler “diferente”, Heat tem tudo para brigar na NBA

Jimmy Butler entendeu o recado da direção do Miami Heat: é necessário ter seriedade na temporada regular da NBA para não passar sufoco nos playoffs. Nos últimos anos, o time da Flórida precisou do play-in para disputar a fase de mata-matas. Mas como seu contrato pode expirar ao fim de 2024/25, ele sabe que é necessário cuidar mais da carreira.

Aos 35 anos, Butler ouviu palavras duras de Pat Riley, presidente do Heat. Enquanto ele estivesse com o comportamento descompromissado, especialmente fora das quadras, a diretoria não iria estender seu contrato. O ala exigia extensão máxima, mas terá de “merecer”. Isso porque, sem o foco na equipe, o jogador acabou levando as últimas temporadas regulares “de barriga”.

No fim, o Heat até foi aos playoffs, mas via play-in, o que é mais desgastante e desnecessário se o time possui chances de brigar no topo da NBA. Agora, ele sabe que não pode ser apenas o “playoff Jimmy”, pois precisa mostrar serviço logo de cara e deixar Miami em condições reais de título.

Como resultado, em sua apresentação no Media Day da NBA, Jimmy Butler apresentou-se sério, sem brincadeiras, demonstrando que o Heat é o seu maior interesse. Ao contrário dos anos anteriores, quando utilizou penteados diferentes, o astro apareceu como vai jogar em 2024/25.

É o primeiro sinal que o Heat precisava de Butler. Ninguém ali está pedindo para ele não brincar vez ou outra. Mas o fato de o jogador desdenhar de prêmios importantes e do All-Star Game, tirou dele a seriedade sobre a temporada regular. Afinal, se não faz boas apresentações até a primeira metade da campanha, não tem chances de ir ao jogo festivo.

O problema é: ao deixar de atuar com seriedade na primeira parte da temporada, Jimmy Butler coloca o Heat em situação perigosa na classificação da NBA. Para ter uma ideia, sua última aparição em um All-Star Game foi em 2021/22. Mas só aconteceu porque precisou produzir números quando Bam Adebayo se machucou em novembro de 2021 e só voltou às quadras um mês e meio depois.

Já em 2022/23, Butler começou devagar, mas fez uma segunda metade espetacular, registrando 25.6 pontos, 5.9 assistências e 5.6 rebotes. Naquela campanha, o Heat esteve em nono em dezembro, então o astro precisou “acelerar” para colocar o time nos playoffs da NBA diretamente. Até chegou perto, mas acabou perdendo vaga para o Brooklyn Nets, que estava em queda livre após as trocas de Kevin Durant e Kyrie Irving.

Por fim, em 2023/24, ele seguiu não levando com tanta seriedade e dizia que estaria bem na segunda metade para dar a arrancada. Não aconteceu, pois sofreu com lesões. De novo, o play-in.

Mas ao contrário do ano anterior, quando chegou às finais da NBA, o Heat não contou com o ala diante do Boston Celtics na primeira rodada dos playoffs. A lesão no play-in foi crucial para a sua ausência contra seu principal rival.

Pat Riley, já irritado com comportamentos ruins ao longo dos anos, deu um basta quando Jimmy Butler debochou do Celtics após a derrota. Riley prometeu que não estenderia seu acordo, caso seguisse assim.

Mudança de comportamento

Claro que o jogador sentiu a pressão. Afinal, ele não está ficando mais jovem. É a sua última chance de receber um grande contrato pelo Heat na NBA. Enquanto isso, a “janela de título” está se fechando.

Com as melhoras nos elencos de New York Knicks e Philadelphia 76ers, além de Boston Celtics e Milwaukee Bucks, Miami está se distanciando do topo. Assim, rumores de que o ala poderia ir em troca para o Golden State Warriors começaram a ganhar força.

Mas a mudança de Jimmy Butler é um sinal de que entendeu. De novo, o trabalho da diretoria nos últimos anos foi feito para que ele fosse a estrela. E se o grande nome da companhia não quer levar a sério, como faz?

Daí, o recado de Riley.

Se tivesse de apostar meus R$2,00, eu diria que Butler vem para a sua melhor temporada na NBA em anos, enquanto o Heat vai se classificar diretamente aos playoffs.

Agora, se vai manter assim até o fim, o papo é outro.

