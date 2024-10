Jimmy Butler explica cabelo para apresentação do Heat na NBA

Nos últimos anos, o cabelo do astro do Miami Heat, Jimmy Butler, para o Media Day da NBA virou uma das principais pautas do evento. No entanto, dessa vez, ele não apareceu com nenhuma novidade na apresentação da equipe, na segunda-feira (30). O craque estava com seu estilo de cabelo padrão nos últimos tempos: as tranças. O “Emo Jimmy” de 2023 ou os dreads de 2022 não apareceram em 2024.

Butler está mais sério após uma offseason de muitas polêmicas para o astro. Aliás, foi o que ele deixou claro em uma resposta na coletiva de imprensa que deu.

“Bom, estou aqui e acho que isso é tudo. Cabelo normal, sem travessuras ou qualquer brincadeira. Isso é tudo o que tenho. Para ser sincero, eu não pensei em nada para vir aqui ou em um corte de cabelo novo. Estive muito ocupado. Então, é isso”, afirmou o craque em um tom mais sério do que o normal.

Publicidade

Apesar dos incríveis serviços prestados e duas finais de NBA com a franquia, o jogador não está no melhor momento de sua relação com o Heat. Afinal, ele foi cobrado publicamente pelo presidente da equipe, a lenda da NBA Pat Riley. Entre muitos pontos, uma das questões abordadas pelo executivo foi a seriedade do craque.

Butler tem tido problemas com lesões e muitas ausências nas últimas campanhas, recebendo algumas críticas por isso. Miami tem tido dificuldade nas últimas temporadas regulares, sem conseguir uma classificação direta aos playoffs desde 2021/22. As constantes ausências e até a própria questão de seriedade em relação à fase regular da campanha foram questões importantes na offseason.

Publicidade

Leia mais sobre o Heat!

Isso impediu, por exemplo, uma extensão de contrato que o camisa 22 gostaria de assinar com a equipe. Ou seja, ele receberá US$48,7 milhões na próxima campanha e deve se tornar um agente livre irrestrito, após recusar sua opção de jogador para 2025/26 para testar o mercado.

De acordo com Shams Charania, do site The Athletic, 202/25 será uma temporada de “vingança” para Jimmy Butler com o Miami Heat na NBA. Com maior foco, ele espera mostrar que ainda é merecedor de um último contrato máximo na liga, de acordo com o jornalista.

Publicidade

Então, a maior seriedade do jogador no evento pode ser mais um sinal de que ele está tendo uma nova abordagem para a próxima campanha. Por outro lado, as redes sociais se frustraram com a seriedade do astro. Várias pessoas tinham muita expectativa sobre qual seria o corte de Butler em meio às polêmicas nos últimos meses.

Um internauta chegou a dizer: “estou cambaleando. Ver Jimmy Butler aparecer com o cabelo normal no Media Day é como o fim de uma tradição”, brincou.

Ademais, Butler manteve a postura séria. O jornalista Barry Jackson, do jornal Miami Herald, explicou que o craque apenas garantiu estar pronto para a temporada e focado em jogar mais partidas. Aliás, ele não comentou ou respondeu às declarações de Pat Riley.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA