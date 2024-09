Lenda do Heat confirma atrito entre GM e Jimmy Butler: “Está cansado”

Não foi uma offseason tranquila para o Miami Heat, Jimmy Butler, o GM Andy Elisburg e, principalmente, o presidente Pat Riley. Após uma campanha frustrante em 2023/24, as férias foram de cobranças para o grande astro da franquia que acabou sem uma extensão contratual. Sobre esse contexto, o ídolo Tim Hardaway, em participação no podcast All The Smoke, garantiu que o cenário é de atrito entre jogador e executivo.

“Da forma como as coisas acabaram no ano passado, eu já sabia que isso ia acontecer. Realmente não fiquei surpreso .eu conheço Pat Riley muito bem e sabia que viria algo. Ele está cansado de algumas coisas que estão acontecendo com a equipe. E, acima de tudo, está cansado de Jimmy Butler”, disparou.

Hardaway afirmou que uma coisa que incomodou o presidente da franquia foram as declarações de Butler em provocação ao Boston Celtics e ao New York Knicks sem sequer ter jogado nos playoffs.

“O que posso dizer, aliás, é que Jimmy também falou demais. Aquelas provocações pegaram muito mal. Então, eu te garanto que, se Butler não tivesse falado as coisas que disse, é provável que nada disso tivesse acontecido. Mas acho que esse foi o limite para Pat e deu no que deu. Eu até disse para algumas pessoas antes da coletiva dele que esperava algo meio grande”, explicou Hardaway.

De fato, na época, Pat Riley destacou o fato de Jimmy Butler estar jogando pouco como um dos motivos para a franquia não se comprometer com uma extensão máxima de contrato com ele. Desde então, os rumores sobre seu futuro começaram de maneira mais forte na Flórida.

“Honestamente, nós não discutimos isso ainda. Ainda vamos falar sobre isso e ver se vamos assumir esse tipo de compromisso, mas não o fizemos por hora. Nós podemos esperar até 2025. Então, veremos nossa abordagem. O que penso principalmente é que esse é o tipo de coisa que vai nos exigir grande valor e muitos ativos. Butler é um enorme jogador, mas eu preciso dele em quadra com mais frequência, essa é a verdade”, disparou.

Pouco depois disso, na noite do Draft, Shams Charania, do site The Athletic, confirmou que Butler jogaria a campanha de 2024/25, sem uma extensão. Ou seja, em um contrato expirante com uma opção de jogador que dificilmente aceitará no próximo ano. Desde então, rumores o ligaram ao Philadelphia 76ers e Golden State Warriors.

Tim Hardaway garantiu que muita gente em Miami sabe da insatisfação de Riley e do GM do Heat em relação a Jimmy Butler e que mudanças precisam acontecer.

“Pat falou diretamente para sua estrela. Ele precisa jogar mais vezes. É até meio óbvio para falar a verdade, afinal, se Butler está jogando, Miami não está indo ao play-in por dois anos seguidos. É preciso mais cuidado com o corpo, mais frequência na academia e afins. Todos em Miami sabem desse incômodo e dessas exigências, vamos ver o que acontece”, concluiu.

