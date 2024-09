Heat aposta que Nassir Little será o próximo Caleb Martin

O Miami Heat repôs a saída de Caleb Martin com o ala Nassir Little. Por enquanto, o ex-jogador do Phoenix Suns é apenas uma aposta, uma vez que jamais conseguiu atingir o nível esperado desde sua chegada à NBA. Ainda assim, a expectativa é de que o técnico Erik Spoelstra possa desenvolver o potencial do jogador, como fez com Martin e outros casos nos últimos anos.

Em atributos, Caleb Martin e Nassir Little apresentam semelhanças. O ex-atleta do Heat, por exemplo, conta com 1,96 metro, contra 1,98 metro do reforço. Desse modo, os dois são capazes de impactar tanto como ala, como alas-pivôs, em formações de small-ball. Do perímetro, um conta com 35% e o outro com 33% de aproveitamento, respectivamente.

Como Martin, aliás, Little também é um defensor versátil, capaz de marcar diversas posições. Durante sua carreira, por exemplo, ele conta com uma eficiência defensiva de 117.6.

O ponto em questão na comparação é o potencial de Little. Escolha de primeira rodada em 2019, o jovem chegou com grandes expectativa no Portland Trail Blazers. Embora tenha mostrado flashes, com boas atuações, jamais conseguiu manter uma consistência para justificar o investimento.

Desse modo, em cinco temporadas, o reforço do Heat conta com médias de 5.5 pontos, 2.9 rebotes e 0.7 roubo. Além disso, tem um aproveitamento de 45.2% nos arremessos gerais, 33% do perímetro e 73.5% do lance livre.

Com Spoelstra, os fãs e diretoria esperam que ele consiga atingir seu potencial. O treinador, afinal, é conhecido por sua qualidade em tirar o máximo de jogadores subestimados da liga. Os principais exemplos, além de Martin, são Gabe Vincent, Duncan Robinson e Max Strus. Destes, apenas Robinson segue.

Chapéu no Warriors

Para assinar com Little, o Heat “deu um chapéu” no Golden State Warriors. O ala, afinal, estava em fase de testes com a franquia de San Francisco em busca de um contrato. Então, sem nenhum acordo oficial, ele fechou com o time da Flórida para garantir sua presença na NBA.

Com a contratação, o Heat fortalece as opções para as alas da equipe. Na última temporada, os reservas Jamie Jaquez e Duncan Robinson superaram médias de 28 minutos cada, por conta do alto volume de lesões na posição. O titular absoluto do técnico Erik Spoelstra ainda é Jimmy Butler.

