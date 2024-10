Após troca, veja o quinteto titular do Knicks para a NBA

A troca por Karl-Anthony Towns deve promover mudanças no quinteto titular do Knicks na nova temporada da NBA. De acordo com Andy Bailey, do site Bleacher Report, o técnico Tom Thibodeau deve iniciar com: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e o pivô ex-Minnesota Timberwolves. Desse modo, um dos times titulares mais talentosos de toda a liga.

Com o time titular após a troca, a expectativa do Knicks é bater de frente com o Boston Celtics na NBA. O elenco, afinal, agora conta com um dos melhores armadores da liga, bem como um dos pivôs mais talentosos. Além disso, três defensores exemplares, com Bridges, Hart e Onunoby devem dificultar os ataques adversários.

“O Knicks pode ser o representante do Leste nas finais da NBA. Para isso, Brunson tem que conseguir reproduzir a produção que teve como um dos cinco candidatos ao MVP em 2023/24. Além disso, se Towns conseguir combinar os hábitos defensivos que adquiriu ao lado de Gobert, com os números ofensivos que apresentou em sua carreira”, afirmou Bailey.

O elenco talento representa uma vitória para a offseason do Knicks. Após a última temporada, a equipe trabalhou para a melhora do seu time titular. De início, conseguiu trocar com o Brooklyn Nets por Mikal Bridges, no que parecia o principal negócio do time na janela. No entanto, a surpresa aconteceu nos últimos dias, quando surgiram as notícias da negociação com o Timberwolves.

A chegada de Towns resolve a maior carência do elenco do Knicks. Isso porque a equipe precisava de um pivô confiável. O outro jogador da posição, Mitchell Robinson, se lesiona com frequência. Além disso, o alemão Isaiah Hartenstein deixou o time, nesta offseason, para assinar com o Oklahoma City Thunder.

Primeira escolha do recrutamento de 2015, Towns disputou 573 jogos pelo Timberwolves, todos como titular. Em nove temporadas, ele obteve médias de 22,9 pontos, 10,8 rebotes e 3,2 assistências. Na última campanha, o dominicano atuou em 62 partidas e obteve 21,8 pontos, 8,3 rebotes e três assistências. Além disso, ele é o pivô com mais cestas de três pontos (975) na história da NBA.

A troca entre Knicks e Timberwolves centrada em Towns é, de certa forma, surpreendente. A expectativa era a de que a franquia novaiorquina fosse buscar um pivô mais “barato” no mercado. Nick Richards (Charlotte Hornets) e Robert Williams (Portland Trail Blazers), por exemplo, eram especulados. No entanto, o Knicks adiciona um quatro vezes All-Star e duas vezes eleito para o terceiro time ideal da NBA.

Com um quinteto titular reformulado, o Knicks estreia na temporada diante do Boston Celtics, no dia 22 de outubro, no TD Garden. O confronto marca o embate entre os dois favoritos da Conferência Leste para o título da NBA em 2025. Portanto, um jogo importante para avaliar a paridade entre ambos os elencos após a offseason.

