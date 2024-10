Jimmy Butler quebra silêncio sobre futuro no Miami Heat

Em entrevista ao jornalista Shams Charania, do site The Athletic, Jimmy Butler comentou sobre o seu futuro no Miami Heat. O ala de 35 anos terá uma opção de jogador para aceitar ou recusar o último ano de seu contrato em 2025/26. Desse modo, o astro falou o que irá fazer na agência livre.

“Não sei”, disse Butler sobre a decisão que precisará tomar. “Estou dizendo para você, eu vivo no momento. Mas é claro que estou feliz aqui, nós venceremos e isso será só o começo”.

“Acho que só preciso entrar na quadra e jogar”, continuou. “Tenho que provar que eu sou uma das principais razões para estarmos ganhando. Eu já fiz isso antes, mas isso não muda nada. Esse vai ser um ótimo ano para mim. Será um ótimo ano para o time, então conseguiremos estar preparados para quando a hora chegar”.

Na última temporada, Jimmy Butler teve médias de 20.8 pontos, 5.3 rebotes e cinco assistências em 49.9% de aproveitamento ao longo de 60 pelo Miami Heat. No entanto, se machucou e ficou de fora dos playoffs. Desse modo, a franquia foi eliminada na primeira rodada da Conferência Leste pelo Boston Celtics. Agora ele vem se preparando a offseason inteira para retornar para as quadras.

A disponibilidade inconsistente de Butler não é um problema que o presidente do Heat, Pat Riley, esconde. O executivo já afirmou que jogadores têm que merecer o valor de seus contratos. Além disso, quando o ala fez comentários sobre adversários nos playoffs em suas redes sociais, Riley mandou o jogador “ficar com a boca calada”.

Assim, Butler diz que se esforçará para agradar o presidente. Ele entra na temporada não pensando no dinheiro que irá negociar no futuro próximo, mas sim em vencer confrontos em 2024/25.

“Uma extensão de contrato são só alguns dólares”, afirmou. “Estou de boa, de verdade. Eu só quero jogar e estar disponível como o Pat já disse que está planejando para acontecer. Então planejo que ganhemos um monte de jogos”.

“Não há muitas coisas que conseguem me incomodar hoje em dia. Estou feliz, estou saudável. Tenho uma linda família. Minha vida é jogar basquete. Nada e em nenhum momento algo da mídia vai me derrubar”, completou.

