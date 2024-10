Payton Pritchard comanda e Celtics vence Nuggets na abertura da pré-temporada

Boston Celtics e Denver Nuggets, campeões nas últimas duas temporadas da NBA, abriram a pré-temporada em Abu Dhabi. O Celtics venceu por 107 a 103, enquanto Payton Pritchard liderou a equipe de Massachusetts diante do Nuggets com 21 pontos. Denver contou com a estreia de Russell Westbrook, que produziu 12 pontos, oito assistências e quatro rebotes.

No primeiro período, enquanto os times ainda estavam “enferrujados”, os quatro primeiros arremessos de Celtics e Nuggets não caíram. Então, Denver começou a acertar e, com Michael Porter, abriu 13 a 6. No entanto, Jaylen Brown respondeu com uma de três. Na sequência, as equipes trocaram cestas até que Russell Westbrook, estreando no elenco do Colorado, acertou do perímetro, deixando em 18 a 11. Mas Boston virou em 21 a 20 após Jayson Tatum e Derrick White brilharem. Só que o Nuggets voltou a comandar o placar e terminou a parcial vencendo por 32 a 25.

Então, no segundo quarto, Payton Pritchard, em grande nível, igualou as coisas entre Celtics e Nuggets. Depois, Jayson Tatum empatou em 50. Enquanto Boston parecia que iria virar, Denver voltou a liderar com sete pontos consecutivos. Boston cortou para um, mas cedeu quatro rebotes ofensivos ao adversário e viu Nikola Jokic deixar em 63 a 56.

Mas na volta do intervalo, a quadra estava repleta de reservas. Nenhum titular retornou, enquanto Russell Westbrook liderava Denver. Os campeões de 2022/23 começavam a abrir, mas na sequência, Boston respondia. Então, Payton Pritchard cortou para cinco quando o Nuggets vencia o Celtics parcialmente por 78 a 73. Com sete dos últimos nove pontos, Pritchard comandou o terceiro quarto e a diferença caiu para um: 80 a 79.

Por fim, nos últimos 12 minutos, o Celtics fez 84 a 81 no Nuggets com JD Davison. Mas Denver empatou pouco depois em 86 a 86. O placar seguiu assim por alguns minutos, até que Jordan Walsh pegou rebote ofensivo e enterrou para deixar em 88 a 86. Drew Peterson e Neemias Queta ampliaram em 92 a 88, mas Zeke Nnaji cortou para dois. Walsh fez de três e Boston vencia por 95 a 92.

O Celtics fez 103 a 99, após cesta de Dmytro Skapintsev. Mas o Nuggets reagiu e cortou para um. Davison acertou dois lances livres e deixou em 105 a 103. Depois, ele mesmo converteu outros dois, garantindo o resultado.

Reforço na offseason, Lonnie Walker entrou no Celtics restando pouco mais de quatro minutos, mas não pontuou.

Celtics e Nuggets voltam a se encontrar no domingo, mais uma vez em Abu Dhabi.

Denver Nuggets 103 x 107 Boston Celtics

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 14 8 2 2 0 Russell Westbrook 12 4 8 0 0 Michael Porter 12 2 0 1 0 Julian Strawther 11 2 2 0 1 Zeke Nnaji 10 6 0 0 0

Três pontos: 12-32; Westbrook: 3-6

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Payton Pritchard 21 4 6 0 0 Jayson Tatum 12 6 5 0 0 Derrick White 9 1 0 2 1 Jordan Walsh 9 4 4 0 3 Luke Kornet 6 11 3 1 0

Três pontos: 20-61; Pritchard: 6-12

