Projetando carreira de técnico na NBA, Rajon Rondo se junta ao Bucks

À convite de Doc Rivers, Rajon Rondo passou a última semana com a equipe técnica do Milwaukee Bucks na fase de treinamentos da NBA. O ex-jogador tem o objetivo de se tornar técnico, então está em um processo de “estágio”. Em entrevista à ESPN, ele falou sobre o tempo com o time.

“Tem muitos fatores para ser técnico”, disse Rondo. “Não dá para apenas decidir ser um técnico e tudo funcionar. Tem que saber conectar personalidades e isso necessita de muito sacrifício. Então estou aprendendo. As reuniões diárias, o tanto de tempo que você passa analisando jogadas… é trabalhoso”.

O armador jogou sua última temporada na NBA em 2021/22, mas se aposentou oficialmente em abril. Agora, Rajon Rondo passou a última semana vestindo o uniforme do Bucks e estudando como pode ajudar o time para a próxima temporada da NBA.

“Estou aprendendo na prática”, contou Rondo. “Você vê pessoas virando técnicos o tempo todo. Muitos se tornam assistentes técnicos sem nunca ter trabalhado com isso. Então não há um caminho certo para seguir. Só estou tentando aprender o máximo que eu conseguir”.

Rondo não revelou se já teve propostas para integrar a equipe técnica de alguma franquia da NBA, mas disse estar feliz com o convite de Rivers. Ele foi seu técnico durante sua passagem pelo Boston Celtics no início da carreira e possuem uma boa relação até hoje.

“Rondo enxerga tudo que acontece. Esse é o diferencial dele. Ele é o jogador mais inteligente que já treinei”, disse Rivers. “Ele também sabe quando dizer ou não algo. Sabe construir a moral de um time. Desse modo, é sempre ótimo ter ele por perto”.

De acordo com Rivers, o ex-armador poderia ser facilmente técnico. Rondo agradeceu o elogio e até revelou que sempre achou que têm vocação para a profissão.

“Acho que sempre tive isso em mim. É difícil eu ficar parado se eu vejo alguma coisa. Gosto de ajudar”, disse Rondo sobre suas qualidades que o fizeram um bom colega de time. “A vida é sobre isso, ajudar o próximo. Então é isso que estou fazendo nesta semana. Estou aqui para ajudar e é tudo que eu posso oferecer”.

