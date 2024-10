Sem rodada de Natal da NBA, jogadores do Milwaukee Bucks reclamam

O Milwaukee Bucks não vai participar da rodada de Natal da NBA pela primeira vez desde 2017 e os jogadores da equipe não gostaram da decisão. Durante o Media Day, na segunda-feira (30), a ausência na data festiva foi um ponto de críticas. O time, que divide opiniões após a frustrante campanha em 2023/24, acredita que está sendo subestimado pela maioria dos analistas.

Um dos que falou com maior ênfase sobre o tema foi o ala Khris Middleton. Para o veterano, a equipe deveria jogar na rodada especial.

“Acho que fomos esquecidos pela liga. Muita gente já não se lembra do quão bons nós somos, de que fomos campeões há pouco tempo. Eu acredito que deveríamos ter um jogo na rodada de Natal. Mas, como eu disse, a NBA em si pareceu diferente conosco. Então, não é o tipo de coisa que vai me motivar para uma temporada ou algo do tipo. Mas é um pouco decepcionante sim”, admitiu.

Para Middleton, o núcleo principal de jogadores do Milwaukee Bucks ainda é muito forte na NBA. Além disso, a equipe teve adições no entorno do elenco, com nomes como, por exemplo, Gary Trent Jr. e Delon Wright. Tudo isso mantém a equipe no grupo dos favoritos, segundo o jogador.

“Fazemos parte do grupo de melhores times da liga, disso eu não tenho dúvida. Temos Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, é claro. Aí você inclui eu e Brook Lopez. Os novos atletas que chegaram também. Com certeza estamos entre os principais favoritos na Conferência. Sabemos que existem duros adversários, que se reforçaram muito e tudo mais. Mas nós nos sentimos muito bem com nossas chances”, completou.

Giannis Antetokounmpo também falou sobre o esquecimento da liga em relação a Milwaukee. Além disso, citou que a maior química será muito importante para melhores resultados em 2024/25.

“O ano passado foi difícil. Mas acho que essa ausência no Natal também mostra que não precisa acontecer muita coisa para sermos esquecidos. O nosso sentimento é esse. Mas que seja, seremos melhores do que fomos. É um segundo ano, tanto para nós como núcleo, tanto para o técnico Doc Rivers. Estivemos em muitos lugares diferentes no ano passado, e acho que seremos mais estáveis nessa temporada”, explicou o grego.

Damian Lillard foi outro que também garantiu que a maior química fará com que o Bucks volte ao seu melhor nível. Seu primeiro ano, afinal, foi frustrante em meio a grandes expectativas de título com a nova equipe.

“Sendo sincero, as coisas parecem muito melhores atualmente do que há um ano. Não consegui chegar na melhor forma do mundo aqui em 2023, mas agora estou muito mais preparado. Todos os que estão duvidando de nós, verão a minha melhor versão em 2024/25”, prometeu o armador.

Por fim, somente três times da Conferência Leste foram chamados para a rodada de Natal da NBA em 2024. São eles: Boston Celtics, New York Knicks e Philadelphia 76ers. Enquanto isso, sete times do Oeste farão parte do dia de jogos especiais: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors, San Antonio Spurs e Phoenix Suns.

