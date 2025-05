Lesão de Jayson Tatum preocupa Celtics

O astro Jayson Tatum sofreu uma lesão aparentemente grave durante o jogo 4 da série entre Boston Celtics e New York Knicks. Nessa segunda-feira (12), o time novaiorquino abriu 3 a 1 no confronto, após vencer o atual campeão da NBA por 121 a 113. Desse modo, o Celtics está em apuros na semifinal do Leste.

Tatum fazia uma atuação de gala quando deixou a quadra, no quarto período. Afinal, ele foi o cestinha do jogo, com 42 pontos. Além disso, acertou 16 dos 28 arremessos que tentou, incluindo sete bolas de três.

A lesão do camisa 0 ocorreu quando restavam pouco mais de três minutos para o fim da partida. Durante uma posse de Boston, Jaylen Brown perdeu a bola. Na sequência, OG Anunoby saiu em disparada no contra-ataque. Tatum tentou parar o adversário no início da jogada, mas caiu sozinho em quadra com a mão no tornozelo direito. Assim, um clima de apreensão tomou conta do Madison Square Garden.

Publicidade

Devido à lesão, Jayson Tatum saiu carregado por membros do staff do Celtics. A caminho do vestiário, uma câmera de TV flagrou o craque chorando bastante em uma cadeira de rodas. Ou seja, mais um indício de que o problema parece ser grave. O temor da franquia é de uma possível lesão no Tendão de Aquiles.

Leia mais!

Na coletiva pós-jogo, o técnico Joe Mazzulla se mostrou abatido, mas não deu muitas atualizações sobre a situação de Tatum. Ele disse apenas que o jogador foi para um hospital e vai passar por uma ressonância magnética nesta terça-feira (13). Desse modo, o Celtics ficará sabendo da gravidade da lesão.

Publicidade

“Jayson é o tipo de cara que se levanta na hora. Então, ele não se levantou… Amanhã saberemos exatamente o que aconteceu. É difícil ver um cara como ele ser levado embora daquele jeito. Conversei com a equipe médica e me disseram que é uma lesão na parte inferior do corpo, e que fariam uma ressonância magnética nesta terça. Enfim, veremos o que acontece depois disso”, disse o treinador.

O veterano Al Horford, por sua vez, disse que está mais preocupado com Tatum do que com a derrota para o Knicks. Assim, de acordo com o pivô, a prioridade é dar apoio ao principal jogador do Celtics.

“Foi muito preocupante ver, especialmente com o quanto eu me importo com ele, o quanto ele significa para o nosso time e para Boston. A derrota é a derrota. Estou mais preocupado agora com o Jayson. Então, estar lá para apoiá-lo é minha prioridade no momento”, afirmou o dominicano.

Publicidade

Celtics e Knicks voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (14), sem a presença de Jayson Tatum. O atual campeão da NBA precisa vencer em casa para evitar a eliminação.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA