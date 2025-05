Jalen Brunson faz jogo incrível e Knicks abre 3 a 1 sobre Celtics

O New York Knicks venceu o Boston Celtics na noite de segunda-feira (12) por 121 a 113 em grande noite de Jalen Brunson. O armador liderou o time de Nova York, que jogava em casa com 39 pontos. A notícia ruim ficou por conta da lesão de Jayson Tatum, que se machucou nos últimos minutos e não voltou à quadra. Agora, o Knicks vence por 3 a 1 na série semifinal do Leste nos playoffs da NBA.

No primeiro quarto, com Derrick White e Jayson Tatum, o Celtics começou melhor, abriu 13 a 4, mas viu o Knicks reagir e cortar para dois. Então, Jalen Brunson empatou em 22. Kristaps Porzingis fez um lance livre e recolocou Boston na liderança, mas Mitchell Robinson virou em 24 a 23. Os times trocaram cestas até que Tatum fez 11 dos últimos 14 pontos dos visitantes, que venciam por 39 a 28.

Então, no segundo período, o time de Nova York cortou para quatro rapidamente. No entanto, Boston fez nove pontos consecutivos, abrindo 48 a 35. O técnico Tom Thibodeau pediu tempo e o Knicks reagiu com sete seguidos sobre o Celtics. Assim, foi a vez de Joe Mazzulla parar o jogo. Karl-Anthony Towns fez e a diferença voltou a ser de quatro pontos. Mas Tatum, de novo, acertou de três e Towns fez falta de ataque. No lance seguinte, o pivô fez outra (a terceira), enquanto White converteu lance livre.

Mas o Knicks manteve o padrão e conseguiu diminuir a diferença para o Celtics com cesta de OG Anunoby, apesar do grande jogo de Jayson Tatum. Brown deixou em 56 a 47, enquanto Mitchell Robinson garantia aos donos da casa segundas chances com rebotes de ataque. Os anfitriões erraram oito arremessos consecutivos e Boston aproveitou para fechar o primeiro tempo em 62 a 51.

Então, na volta dos vestiários, Jayson Tatum seguiu liderando o Celtics diante do Knicks. Aos poucos, Boston tentou construir uma vantagem, que chegou a 14 no terceiro quarto. Mas os donos da casa pressionaram com Mikal Bridges, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, dando ao Knicks uma sobrevida diante do Celtics. A desvantagem de 14 rapidamente virou vantagem para os anfitriões. Josh Hart fechou o terceiro período em 88 a 85 para o time de Nova York.

Já nos 12 minutos finais, a pressão aumentou. O Celtics chegou a virar em 99 a 98 após outra cesta de Tatum, mas o Knicks, com Jalen Brunson e Mikal Bridges, voltou a liderar pouco depois. Primeiro, Bridges deixou em 100 a 99. Depois, OG Anunoby e Brunson deixaram em 107 a 104. O armador ampliou em 109 a 104. Jaylen Brown cometeu erro e o Knicks puniu com enterrada de Anunoby. No lance, Tatum se machucou e foi para os vestiários.

O Knicks seguiu pontuando, enquanto o Celtics passou por seu pior momento no jogo. Jalen Brunson e Anunoby ampliaram para os donos da casa, garantindo vantagem e a vitória.

Agora, a série está 3 a 1 para o Knicks. O quinto jogo da série semifinal do Leste nos playoffs da NBA acontece na próxima quarta-feira.

(1) Boston Celtics 113 x 121 New York Knicks (3)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 42 8 4 4 2 Derrick White 23 3 2 0 0 Jaylen Brown 20 7 2 0 0 Payton Pritchard 12 0 0 1 0 Kristaps Porzingis 7 4 0 1 0

Três pontos: 18-48 (Tatum: 7-16)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 39 5 12 0 0 Karl-Anthony Towns 23 11 1 0 1 Mikal Bridges 23 7 3 4 1 OG Anunoby 20 3 2 0 0 Josh Hart 6 9 5 1 0

Três pontos: 12-34 (Brunson e Anunoby: 4-8)

