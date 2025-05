NBA: Paul Pierce paga promessa após derrota do Celtics

Paul Pierce, ex-jogador do Boston Celtics e analista da Fox Sports, estava certo de que o Celtics era bem melhor que o New York Knicks nos playoffs da NBA. Tão certo, aliás, que chamou a derrota do jogo 1 de “acaso”, e prometeu que, se Boston perdesse de novo, iria para o estúdio da Fox a pé e de roupão. Para a infelicidade de Pierce, porém, o Knicks venceu mais uma vez, na casa dos adversários.

Em uma transmissão em suas redes sociais, o ex-jogador mostrou o caminho e suas roupas. “Cara, isso é doido. Não consigo acreditar. O Celtics me fez vir aqui, parecendo um cachorro”, disse. De acordo com Pierce, a distância é de 32 quilômetros. No entanto, não ficou claro se ele fez o caminho inteiro ou não.

Embora a situação de Pierce seja cômica, o Celtics precisa se preocupar. Afinal, perder os dois primeiros jogos, em casa, nunca é bom sinal. E o jogo seguiu o roteiro do primeiro: vantagem para Boston, erros de bolas de três, e New York encostando.

Boston era bastante favorito no começo da série. Mesmo com a derrota na partida inaugural, porém, o Celtics continuou sendo bem cotada para avançar na NBA, como evidenciado por Paul Pierce. Contudo, em quadra, o time não tem feito valer o favoritismo.

A equipe já arremessou 100 bolas de três nos dois jogos, acertando só 25. Do lado do Knicks, são 68 arremessos e 26 acertos. Além disso, os principais jogadores de Boston não têm entregado: são 18 pontos de média para Jayson Tatum, e 21.5 para Jaylen Brown. Pelos adversários, Jalen Brunson tem 23 e Karl-Anthony Towns, 17.5.

Um dos problemas que Boston vem enfrentando é a baixa minutagem de Kristaps Porzingis. Se recuperando de sequelas de uma doença viral desde março, o letão só jogou 13 minutos em cada uma das partidas. No jogo 2, aliás, saiu do banco. O técnico Joe Mazzulla já deu a entender que a situação de Porzingis é delicada, mas que o jogador vem dando o melhor de si para estar disponível.

Outro jogador da rotação do Celtics que se lesionou é Sam Hauser. O ala-pivô torceu o tornozelo no jogo 1 da série, e deve ficar de fora até, pelo menos, a próxima rodada. Isso, é claro, se Boston conseguir virar e avançar.

