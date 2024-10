Técnico do Celtics descarta problemas de lesão em defesa do título da NBA

O técnico do Boston Celtics, Joe Mazzulla, comentou sobre as experiências de um segundo título celta na NBA. Durante o Media Day, ele respondeu principalmente perguntas sobre como as contusões e cansaço dos atletas podem impactar no objetivo. Durante as Olimpíadas, por exemplo, três nomes representaram a seleção dos EUA, enquanto Kristaps Porzingis está lesionado.

O treinador, no entanto, descarta um possível impacto. Segundo ele, os atletas que estiveram em Paris não revelaram qualquer cansaço em relação aos Jogos. “Espero que tenham dormido bem e que estejam tendo suas oito horas de sono de forma consistente. No final das contas, quando voltamos aqui, nossos caras são competitivos e cuidam muito bem do corpo”.

O técnico do Celtics, ainda assim, sabe que será necessário administrar a presença dos seus jogadores ao longo da próxima temporada na busca pelo título da NBA. O objetivo, afinal, é tê-los saudáveis para os playoffs. Desse modo, ele não descarta poupar seus principais nomes em determinados momentos da temporada.

“Obviamente, ao longo da temporada, haverá pequenos momentos em que será necessário gerenciar isso. Mas estamos aqui para competir, e esse é um dos grandes aspectos desse time: eles gostam de competir em alto nível. Então, temos que continuar fazendo isso e, à medida que melhoram, eles também cuidam de si mesmos”, afirmou.

Entre os jogadores, a questão de cansaço também não tem sido abordada. Em entrevista recente, o armador Derrick White revelou que tem se sentido bem para 2024/25, mesmo com a falta de folga durante as Olimpíadas.

“Estou me sentindo bem. Tive um tempo de descanso depois da temporada e depois me preparei para as Olimpíadas e consegui outro tempo de descanso. Estou bem. Sei que é uma temporada longa, e estou ansioso por ela”, comentou o astro.

Kristaps Porzingis

Sem preocupação com os jogadores que estiveram em Paris, o Celtics volta suas atenções para a recuperação de Kristaps Porzingis. Isso porque o letão sofreu uma rara lesão durante as finais em 2024 e deve desfalcar o time nos primeiros meses da temporada.

No entanto, em aparição no Media Day dos celtas, o astro mostrou grande progresso e projetou seu retorno.

“Eu tenho feito bastante coisa, estou indo muito bem. Estou ansioso para continuar progredindo neste ritmo e, com sorte, estar de volta com os caras o mais rápido possível”, afirmou o letão em sua primeira entrevista na pré-temporada.

