Para ídolo do Celtics, Kawhi Leonard deveria considerar aposentadoria da NBA

Ídolo do Boston Celtics, Paul Pierce tem uma opinião polêmica sobre a carreira de Kawhi Leonard na NBA. Para ele, o craque do Los Angeles Clippers deveria começar a pensar em aposentadoria do basquete. Isso porque, mesmo aos 33 anos, o ala é um dos nomes mais impactados por lesões e cirurgias na liga, o que vem atrapalhando seu jogo.

“Kawhi Leonard, a longo prazo, deveria começar a pensar na aposentadoria da NBA”, afirmou o ídolo do Celtics. “Pense em quantos anos o vimos passando por cirurgias ou ficando fora de tantos jogos por conta de inchaço no joelho. Vai chegar um ponto em que você vai querer poupar suas pernas para depois que se aposentar. Desse modo, ele deveria realmente pensar no futuro, porque isso é demais para o seu corpo suportar”, completou.

Certamente, Leonard ainda tem nível para apresentar no basquete. Pierce, neste caso, não discorda. Porém, o ex-jogador acredita que um esforço máximo pode impactar e muito na sua vida pós-NBA, devido aos danos em seu corpo. Ainda mais por seu histórico de lesões, entre muitos que até encerraram temporadas, como no quadríceps direito em 2017 e a ruptura do LCA do joelho em 2021.

É difícil imaginar, ainda assim, que Leonard pense em parar em breve. Com médias de 23.7 pontos, 6.1 rebotes e 3.6 assistências em 2024/25, ele ainda é um dos principais jogadores da NBA e com certeza deseja seguir até quando mantiver o alto nível. No entanto, para isso, ele vem tomando alguns cuidados extras nos últimos anos.

O ala, por exemplo, é um dos nomes que mais passa por gestão de carga na NBA. Em busca de preservar sua saúde, as equipes decidem poupá-lo em jogos específicos, principalmente em rodadas consecutivas, priorizando as partidas mais importantes. Desde 2017, desse modo, Leonard não joga mais do que 70 jogos em uma temporada, sendo que em três delas sequer passou de 52.

Diferente de Pierce, contudo, outro ídolo do Celtics, Kevin Garnett, acredita que a condução da carreira de Leonard é natural. Segundo ele, é comum que jogadores em reta final de carreira realizem esses cuidados e tenham mais lesões do que no início na NBA.

“Tudo isso faz parte do jogo, cara. Conforme você envelhece, precisa cuidar muito mais de si mesmo. As coisas incham mais, doem mais, você se levanta sentindo mais coisas. Você acha que o LeBron não incha? Você acha que o Anthony Davis não incha? Isso faz parte. Todo mundo está machucado e todo mundo está melhorando. Quando você tem mais de 30 ou 32 anos, o corpo vai inchar quando você o submete a exercícios rigorosos”, afirmou.

Mesmo com a discussão, vale lembrar que Leonard tem contrato no Clippers até 2027. Ou seja, pelo menos até os 36 anos ele pretende seguir na NBA. Em 12 temporadas, o astro tem médias de 20 pontos, 6.4 rebotes e três assistências. Além disso, ele foi campeão duas vezes, sendo MVP em ambas as finais.

