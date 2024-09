Kawhi Leonard desfalca Clippers no início de treinos para temporada

O Los Angeles Clippers não vai contar com Kawhi Leonard em seus primeiros treinos de pré-temporada. O presidente do time, Lawrence Frank, anunciou que o astro vai ficar limitado a trabalho de fortalecimento do joelho durante os dias iniciais da preparação. Espera-se que, a princípio, isso não seja mais do que uma precaução pelo histórico de lesões do atleta. Mas não há previsão firme para a sua integração às atividades.

“O inchaço em seu joelho direito já diminuiu bastante. Aliás, quase não existe mais. Ele quer participar dos treinamentos de forma integral, mas, por enquanto, vamos deixá-lo afastado da parte de quadra. O foco do seu trabalho tem que ser o fortalecimento, pois o objetivo de todos é que esteja 100% fisicamente. E, como resultado, possa ter uma grande temporada”, afirmou o executivo, nessa terça-feira.

Leonard ficou limitado a dois jogos nos últimos playoffs por causa de uma inflamação no joelho direito. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, o problema forçou o ala a passar por um procedimento no local em maio. Ele ainda estava em recuperação quando se apresentou à seleção dos EUA e, por isso, ficou de fora das Olimpíadas. A expectativa é que o Clippers seja extremamente cauteloso nas próximas semanas.

Publicidade

“Não queremos que Kawhi brilhe só na próxima temporada, mas tenha uma carreira de muitos anos. Por isso, essa precaução é necessária. Nós vamos ter um plano detalhado nos próximos dias para medirmos o seu progresso e estabelecer etapas para o retorno às quadras. Mas o mais importante é que ele está determinado, empolgado e mal pode esperar para voltar a jogar”, completou Frank.

Leia mais sobre Kawhi Leonard

Estreia

A notícia de que Kawhi Leonard vai estar limitado no início da pré-temporada do Clippers já coloca dúvidas sobre o futuro. Frank adotou um discurso otimista com a recuperação do atleta, mas isso parou quando o assunto foi prazos de volta. Embora mantê-lo fora dos treinos seja só precaução, o time não faz previsões sobre nada. A presença do ala, ao que tudo indica, já é questionável para o primeiro jogo da temporada.

Publicidade

“Ninguém tem uma bola de cristal aqui. Então, eu acho que o timing de sua recuperação vai ser determinado pela forma como o seu joelho vai evoluir. Nós estamos caminhando em uma boa direção e, ao mesmo tempo, Kawhi está bem motivado. Mas tudo depende do seu corpo, no fim das contas”, ponderou o presidente de operações, que também já foi técnico.

O Clippers estreia na temporada em 23 de outubro, quando vai receber o Phoenix Suns. Frank sinaliza que a presença de Leonard nessa partida, a princípio, está totalmente em aberto. “Quando a questão é a saúde de um jogador, eu não acho que podemos colocar datas e prazos. Por enquanto, a gente só pode esperar para ver como o joelho vai responder ao tratamento”, concluiu.

Publicidade

Em quadra

O desfalque de Leonard é um golpe duro, em particular, para o treinador Tyronn Lue. Ele já inicia o trabalho com a missão de suprir a ausência de Paul George e, agora, precisará administrar a ausência em potencial de outro craque. A sua postura para lidar com mais esse problema, em um primeiro momento, é deixar isso de lado. Lue sabe que a questão está fora de suas mãos, então tem que trabalhar com quem está à disposição.

“A junta médica vai nos informar quando Kawhi estiver pronto para participar de tudo. Então, o nosso foco precisa estar em quem está em quadra. Precisamos ter certeza de que vamos trabalhar duro, da forma certa e sem procurar atalhos. Afinal, competir em alto nível não permite pegar o caminho mais curto. O foco precisa estar em entregar o máximo esforço dentro de quadra”, cravou o experiente técnico.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA